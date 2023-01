AnkerMake M5: 3D-Drucker, Slicer und iPhone-App starten offiziell

Zusammen mit der Verfügbarkeit des eigentlichen 3D-Druckers, bietet AnkerMake nun auch die begleitende iPhone-Applikation und den Slicer für den Mac an, der sich darum kümmert die zu druckenden 3D-Modelle entsprechend vorzubereiten und an den M5-Drucker zu übergeben.

Verglichen mit dem Preis den frühe Vorbesteller für die Teilnahme an der Kickstarter-Kampagne gezahlt haben, treten uns beim Blick auf den nun aufgerufenen Verkaufspreis allerdings fast schon Tränen in die Augen. Statt für 458 Euro wird der AnkerMake M5 jetzt für 849 Euro angeboten und soll voraussichtlich im Februar in die Auslieferung gehen.

