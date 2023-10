Haaretz und i24News: Lokale Nachrichten-Apps zum Nahost-Krieg

Immer dann, wenn sich weltbewegende Ereignisse in Regionen abspielen, die sich außerhalb Europas befinden, versuchen wir die Auswahl der von uns besuchten Nachrichtenangebote um lokale Quellen zu ergänzen.

2011, nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima, haben wir etwa die englischsprachige Applikation des staatlichen japanischen Auslandsrundfunks NHK auf unseren Geräten installiert und euch empfohlen.

Als Trump 2017 Präsident wurde, konnte man in der offiziellen Applikation der New York Times stets als erstes die Themen begutachten, die Tags darauf auch in Deutschland diskutiert wurden.

Nach dem Terroranschlag in Israel dominiert momentan das Geschehen am Gazastreifen die Schlagzeilen, und vor allem die Frage, wie sich die Lage dort in den kommenden Tagen entwickeln wird.

Wer hier auch aus Nachrichtenquellen direkt vor Ort informiert werden möchte, seinerseits aber weder des Hebräischen noch des Arabischen mächtig ist, hat im App Store nicht allzu viel Auswahl.

Haaretz English Edition

Erwähnen wollen wir jedoch die offizielle Applikation der Tageszeitung Haaretz. Die Haaretz English Edition bietet ihre Inhalte in englischer Sprache an und stellt zur sich zuspitzenden Lage im Nahen Osten einen kontinuierlich aktualisierten Liveticker zur Verfügung.

i24NEWS

Ebenfalls in englischer Sprache informiert die iPhone-Anwendung des israelischen Nachrichtenkanals i24 News. In der offiziellen iPhone-Applikation des Senders lässt sich das gedruckte Nachrichten-Angebot kostenfrei konsumieren, der Zugriff auf den Livestream des Senders ist allerdings nur nach Zahlung möglich.

Hinweise auf etablierte Zeitungen und Nachrichtenanbieter, die vor Ort ansässig sind und in englischer (oder auch deutscher) Sprache berichten, nehmen wir gerne entgegen.