Guild Wars Reforged: 21 Jahre altes MMO landet auf dem iPhone und iPad

Zwar erschien das Online Rollenspiel Guild Wars bereits vor 21 Jahren für den PC und auch der Nachfolger Guild Wars 2 feiert bald seinen vierzehnten Geburtstag, doch mit der jüngsten Relaunch Guild Wars Reforged erlebt der Klassiker eine kleine Renaissance.

Der große Andrang nach der Veröffentlichung von Guild Wars Reforged letzten Dezember hatte auch Entwickler ArenaNet überrascht, deren Server der großen Spielerzahl kaum stand hielten. Entwickelt wurde das Remake in Kooperation mit 2weeks, einem Team aus ehemaligen ArenaNet Mitarbeitern, die bereits an den Originalspielen mitgewirkt haben.

Nun, ein halbes Jahr später, folgte erstmal auch eine Veröffentlichung des MMO Klassikers für iOS und Android. Wobei die Mobilversion und die PC Fassung voll Cross-Plattform fähig sind, sodass ihr nahtlos zwischen den Plattformen wechseln könnt.

Solltet ihr das Spiel auch unter Windows oder auf dem Steam Deck mit einem neuen Account spielen wollen, empfehlen wir euch dennoch zuerst einen Account unter Windows/SteamOS zu erstellen. Denn obgleich ihr eure Mobilversion mit eurem PC Account verlinken könnt, könnt ihr euch mit einem Mobilaccount offenbar nicht auf dem PC/Steamdeck einloggen.

Guild Wars Reforged lässt sich kostenlos anspielen, die ursprüngliche Kampagne des Basisspiels ist bereits im kostenlosen Download erhalten. Die Erweiterungen wie Nightfall, Factions und Eye of the North sind für jeweils 6,99 bzw. 9,99 Euro als InApp-Kauf erhältlich.