Günstiges Smarthome-Zubehör bei tink und Apple-Gutscheine bei REWE

Bei REWE läuft in den Filialen sowie online auf REWE Kartenwelt eine neue Apple-Geschenkkarten-Aktion. Es gibt die üblichen 10 Prozent Preisnachlass, und dies wie gewohnt nicht direkt, sondern in Form von zusätzlichen Payback-Punkten. Ihr müsst euch also mit dem Bonusprogramm anfreunden, wenn ihr die Vorteile einstreichen wollt.

Die Aktion läuft von heute bis Sonntag und gilt beim Kauf von Apple-Geschenkkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro. Hier bekommt man jeweils das 20fache der regulären Payback-Punkte, was einem Rabatt von 10 Prozent entspricht. Normalerweise bekommt man bei Payback ja lediglich einen Punkt auf zwei ausgegebene Euro gutgeschrieben.

Da das Prämienangebot von Payback nicht alle Nutzer gleichermaßen anspricht, sei wie immer auch die Möglichkeit erwähnt, sich die Punkte in Euro ausbezahlen zu lassen. Diese Option findet sich im Mitgliederbereich von Payback. Eine Auszahlung ist ab 200 Payback-Punkten und ausschließlich in Form einer Überweisung auf ein privates Girokonto möglich.

Smarthome-Sonderangebote bei tink.de

Sparen kann man auch bei den Black-Friday-Angeboten von tink.de. Der Smarthome-Shop startet früh in die diesjährigen November-Angebote und hält ein extrem breites Angebot an Smarthome-Zubehör verschiedenster Hersteller zu teils extrem attraktiven Preisen bereit.

Schnell draufgeschaut fällt uns zum Beispiel die Netatmo-Wetterestation mit Halterung für das Außenmodul zum Preis von 99,95 Euro auf. Zudem gibt es passend zur Jahreszeit jede Menge Sets mit Heizungsthermostaten der unterschiedlichen Hersteller.

Das hervorragende, mit Apple HomeKey kompatible Smarthome-Türschloss von Aqara bekommt man bei tink gerade für 179,95 Euro, wenn man an der Kasse den Gutscheincode AQARALOCK eingibt. Wir haben das Schloss bei seiner Markteinführung ausprobiert und bleiben dabei: Der integrierte Fingerabdrucksensor stellt die HomeKey-Funktion in Sachen Komfort und Geschwindigkeit weiterhin in den Schatten.

Darüber hinaus gibt es von Beleuchtungslösungen bis hin zu Kameras so gut wie alles aus dem Smarthome-Segment zu vergünstigten Preisen.