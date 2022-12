Günstige AirTag-Schlüsselanhänger aus Silikon und Hartplastik

Das AirTag-Zubehör-Set von Syncwire beinhaltet jeweils zwei schwarze und zwei türkisfarbene Hüllen aus robustem Silikon sowie die passenden Schlüsselringe. Wir haben die Anhänger bereits ausprobiert, die Hülle macht einen stabilen Eindruck, besonders positiv fällt uns der feste Rand um die Öffnung auf, mit dessen Hilfe der AirTag zuverlässig in der Hülle gehalten wird – anderes Billigzubehör zeigt in diesem Bereich deutliche Schwächen. Die mitgelieferten Schlüsselringe sind mit einem angenehmen Karabinerverschluss ausgestattet, der mittels einer integrierten Feder automatisch schließt.

Syncwire bietet seine AirTag-Hüllen aktuell wieder deutlich im Preis reduziert an. Wenn ihr den 15-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktiviert und zusätzlich noch an der Kasse den Rabattcode 2QIP5J2K eingebt, reduziert sich der Endpreis um die Hälfte und ihr bekommt die vier Hüllen inklusive Schlüsselringe für zusammen 9,99 Euro.

