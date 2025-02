Grok: Neue KI-App von xAI startet in Deutschland

Die KI-Anwendung Grok von xAI kann nun auch über die deutsche Filiale des App Store heruntergeladen und auf dem eigenen iPhone installiert werden. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 28. Februar angekündigt, nun ist die App jedoch bereits mehr als eine Woche vor dem geplanten Termin abrufbar.

Nutzer mit einem Premium-Plus-Abonnement des sozialen Netzwerks X soll hier als erste Zugriff auf das Modell Grok 3 erhalten. Zudem steht mit grok.com nun auch eine eigenständige Webseite zur Verfügung, die laut xAI stets die aktuelle Version des Modells bereitstellen soll.

Grok 3 für Premium-Plus-Abonnement

Nach Angaben von xAI basiert Grok 3 auf einer deutlich erweiterten Recheninfrastruktur. xAI gibt an, dass für Grok 3 mehr als 100.000 GPUs eingesetzt werden, wodurch sich die Rechenkapazität im Vergleich zur vorherigen Version deutlich erhöht habe. Nutzer sollen von verbesserten Funktionen in den Bereichen Mathematik, Wissenschaft und Programmierung profitieren. Zudem sei die Einführung einer neuen Suchfunktion namens „DeepSearch“ geplant, die Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenfasst.

Grok 3 ermögliche auch die Generierung von Bildern auf Basis künstlicher Intelligenz. Eine Sprachinteraktion sei in Vorbereitung, jedoch noch nicht in der aktuellen Version verfügbar. Laut xAI legt das Unternehmen besonderen Wert auf Datenschutz und sichere Datenverarbeitung, Details dazu sind in der hauseigenen Datenschutzrichtlinie nachzulesen. In der App lässt sich deaktivieren, dass die eigenen Konversationen zur Verbesserung der KI eingesetzt werden können.

Preisgestaltung und Zukunftspläne

Nutzer mit einem Premium-Plus-Abonnement von X erhalten Zugriff auf die Standardversion von Grok 3. Zusätzlich arbeitet xAI an einer erweiterten Abo-Variante mit der Bezeichnung „SuperGrok“, die früheren Zugang zu neuen Funktionen bieten soll. Ein separater Preis für dieses Abo wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben. In der App stehen bislang noch gar keine In-App-Käufe zur Verfügung.

Das Unternehmen plant zudem, die Rechenkapazitäten weiter auszubauen und regelmäßige Aktualisierungen für Grok bereitzustellen. Inwiefern sich diese Maßnahmen auf die Verfügbarkeit und Leistung des Modells auswirken, bleibt abzuwarten.