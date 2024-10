USB-C für alle AirPods: Adapter dient gleichzeitig als Schutzhülle

Der aus der Schweiz stammende Bastler Ken Pillonel hat sich bereits über die vergangenen Jahre hinweg einen Namen gemacht, indem er von Apple mit einem Lightning-Anschluss angebotene iPhone- oder AirPods-Modelle auf USB-C umgerüstet hat. Um das Ganze nachzubauen, waren bislang aber immer viel Geschick und elektronische Grundkenntnisse erforderlich. Jetzt bietet Pillonel aber auch fertige Adapterhüllen zum Kauf an.

Die USB-C Protection Cases von Pillonel sollen zwei Funktionen gleichzeitig übernehmen. Zunächst einmal handelt es sich dabei um Schutzhüllen für die AirPods, in die zudem ein Adapter von Lightning auf USB-C integriert ist.

Die Hüllen sind so konzipiert, dass man sein vorhandenes Ladecase für die AirPods passgenau darin einsetzen kann. Ein integrierter Adapter sorgt dann dafür, dass der originale Lightning-Anschluss in USB-C gewandelt wird. Die Technik hierfür findet sich fest integriert und macht die Hülle nach unten hin etwas größer als bei einer reinen Schutzhülle für die AirPods der Fall. Falls das Case über eine MagSafe- oder drahtlose Ladefunktion verfügt, lässt sich diese auch mit der Zusatzhülle noch verwenden.

In dem zum Projekt veröffentlichten Video beschreibt Pillonel den Weg von seiner Idee bis zur fertigen Hülle. Mit dem Endprodukt liegt eine „Plug-and-Play-Lösung“ vor, mit deren Hilfe auch technisch völlig unbedarfte Nutzer ihre AirPods-Hülle in Sekundenschnelle von Lightning auf USB-C umstellen können.

Ab 24,90 Euro erhältlich

Pillonel bietet seine USB-C-Schutzhüllen in verschiedenen Varianten an. Ihr könnt die Cases für die AirPods Pro der ersten und zweiten Generation und ebenso für die ersten drei Generationen der Standard-AirPods kaufen. Zudem bietet der Elektronikschrauber auch einen Adapter für die erste Generation der AirPods Max an.

Die Hüllen lassen sich auf der Webseite von Pillonel bestellen. Die Preise variieren je nach Modell und liegen zwischen 24,90 Euro und 39,90 Euro. Angaben zur voraussichtlichen Lieferzeit findet ihr auf den zugehörigen Bestellseiten. Aufgrund der starken Nachfrage muss man hier in der Regel ein paar Wochen warten.