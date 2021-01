Granularer Adressbuch-Zugriff: Ein Thema für iOS 15?

Wenn frisch installierte iPhone-Applikationen unter iOS 14 auf eure Fotos zugreifen möchten, dann müsst ihr euch glücklicherweise nicht mehr zwischen dem Vollzugriff auf die eigenen Bilder und der vollständigen Blockade der App entscheiden.

Inzwischen bietet Apples mobiles Betriebssystem eine Abfrage an, die das Vergeben granularer Berechtigungen gestattet. Anstatt den Zugriff auf alle Fotos freizugeben, könnt ihr einzelne Bilder oder einzelne Alben auswählen und euch so sicher sein, dass die Drittanbieter-App nicht auf jeden Schnappschuss der vergangenen Jahre zugreifen kann, sondern nur zu Gesicht bekommt, was auch von der App bearbeitet oder weitergeleitet werden soll.

Für Adressen gilt alles oder nichts

Ein nette Funktion, die in diesem Umfang jedoch nicht für das von iOS verwaltete Adressbuch zur Verfügung steht. Wenn frisch installierte Drittanbieter-Anwendungen nach euren Kontakten Fragen, dann geht nach einer Bestätigung stets das gesamte Adressbuch auf Reisen.

Ob dieses nun „privater“ als die selbst geknipsten Fotos ist, lassen wir mal dahingestellt, fest steht allerdings: Wer sein Adressbuch etwa zur Suche nach Freunden an Plattformen wie Facebook und Co. weitergibt, gibt damit nicht nur eigene sondern vor allem auch Fremde Daten aus der Hand.

Entsprechend nachvollziehbar sind Forderungen an Apple, mit dem App-Zugriff auf Adressen ebenso sorgsam umzugehen wie mit dem auf das persönliche Foto-Archiv.

Jüngst formuliert wurde dieser Wunsch von dem Berliner Informatiker Henning Tillmann, der sich direkt an Apples Software-Chef Craig Federighi gerichtet hat und hier konkret wurde: Es wäre schön, wenn Drittanbieter-Anwendungen wie WhatsApp, Clubhouse und Co. nur auf bestimmte Kontakte (oder auch Kontaktgruppen) zugreifen könnten, die vom Nutzer handverlesen wurden.

Antwort nach sechs Stunden

Der Apple-Manager reagierte keine sechs Stunden später und scheint die Integration einer besseren Zugriffsverwaltung zumindest in die Sammelbox der neuen Ideen aufzunehmen: „Thanks for the Suggestion, Henning!“

Auch wir würden die von Tillmann skizzierte Umsetzung begrüßen.