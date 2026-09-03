Govee Sky Ceiling Light und weitere IFA-Neuheit mit Matter

Govee nutzt die IFA für die Vorstellung einer neuen Deckenleuchte, bei der neben klassischen Smarthome-Funktionen vor allem die automatische Anpassung des Lichts eine größere Rolle spielt. Die Govee Sky Ceiling Light startet in dieser Woche für 399 Euro in Deutschland und wird unter anderem über Amazon angeboten.

Die neue Deckenlampe setzt auf Govees AI Lighting Bot 2.0. Nutzer können gewünschte Lichtstimmungen per Text oder Sprache beschreiben und anschließend im Dialog weiter verändern. Die Software soll dabei nicht nur auf konkrete Vorgaben reagieren, sondern Beleuchtung passend zu Tagesablauf und gewünschter Stimmung erzeugen. Mit DaySync kommt eine weitere Automatik hinzu, die Tageszeit und Wetter berücksichtigt.

Himmelblau und bis zu 10.000 Kelvin

Technisch deckt die Sky Ceiling Light einen ungewöhnlich breiten Farbtemperaturbereich von 1.000 bis 10.000 Kelvin ab. Der Farbwiedergabeindex wird mit CRI 95 angegeben. Einen besonderen Schwerpunkt legt Govee auf ein Licht mit 478 Nanometern Wellenlänge, das einem Himmelblau entsprechen soll.

Die hierfür eingesetzte Vitality Spectrum Technology erreicht laut Hersteller bis zu 5.381 Lumen im blauen Lichtspektrum und soll insbesondere bei wenig natürlichem Tageslicht die Wachsamkeit unterstützen.

Gleichzeitig ist die Leuchte vom TÜV Rheinland hinsichtlich geringer Blendwirkung zertifiziert und soll flimmerfreies Licht liefern. Über Matter lässt sie sich zudem in Smarthome-Systeme einbinden. Damit knüpft Govee an seine inzwischen breite Palette vernetzter Leuchten an.

Schon die Ceiling Light Ultra kombinierte aufwendige Lichteffekte mit Matter, während zuletzt auch weitere Steh- und Deckenlampen entsprechend ausgestattet wurden.

Neue Lichtstreifen ergänzen das IFA-Programm

Govee zeigt zur IFA außerdem zwei neue. Der COB Strip Light 2 Pro arbeitet mit 1.344 LEDs und 16 Steuerchips pro Meter. Ein dreischichtiger Aufbau soll einzelne Lichtpunkte vermeiden. Hinzu kommen RGBWWIC-Technik, ein Farbtemperaturbereich von 1.000 bis 10.000 Kelvin und ein CRI von 92. Die fünf Meter lange Variante kostet 179,99 Euro und startet ebenfalls in dieser Woche.

Daneben bringt Govee den COB Strip Light 2 für 119,99 Euro auf den Markt. Auch hier gehören KI-gestützte Lichtszenen und eine möglichst gleichmäßige Lichtfläche zum Konzept. Die ebenfalls vorgestellten Permanent Outdoor Lights 2 Pro bleiben zunächst auf die USA beschränkt.