Anker baut das Smart Home aus: MindBase, Mäh- und Saugroboter

Neben zahlreichen weiteren Neuheiten zur IFA 2026 baut Anker vor allem sein Angebot für Haus und Garten aus. Besonders auffällig ist der neue eufy Mähroboter S2 Max. Während Anker bei seinen ersten Mährobotern noch auf Technik von TerraMow setzte, bezeichnet das Unternehmen den S2 Max als ersten vollständig selbst entwickelten Mähroboter.

S2 Max erstmals komplett von Anker entwickelt

Der S2 Max kommt ohne Begrenzungskabel und ohne RTK-Basisstation aus. Kameras und KI sollen für Navigation und Hinderniserkennung sorgen. Interessant ist zudem ein automatisch ausfahrender Mäharm, mit dem der Roboter auch Rasenkanten möglichst vollständig erwischen soll.

Mit Allradantrieb und einer maximalen Steigung von 38 Grad ist der S2 Max zudem für anspruchsvolleres Gelände ausgelegt. Noch ungewöhnlicher ist die angegebene Flächengröße: Bis zu 15.000 Quadratmeter soll der Roboter kartieren und bearbeiten können. Damit bewegt sich das Modell deutlich oberhalb der bislang von eufy angebotenen Mäher. Der Verkaufsstart ist für Frühjahr 2027 vorgesehen, einen Preis nennt Anker noch nicht.

MindBase verbindet Matter-Geräte und lokale KI

Mit MindBase schlägt Anker gleichzeitig eine Brücke zwischen seinen verschiedenen Produktgruppen. Die neue Zentrale soll Smart-Home-Geräte miteinander verknüpfen und KI-Funktionen möglichst lokal ausführen. Über „EasyOmni Link“ lassen sich neben Anker-Produkten auch Matter-Geräte anderer Hersteller einbinden.

Der sogenannte „TrueSmart Agent“ soll mithilfe spezialisierter KI-Agenten Aufgaben im Haushalt übernehmen. Persönliche Daten und Berechnungen sollen dabei möglichst im eigenen Zuhause bleiben. Auch beim Speicher fährt Anker groß auf: MindBase lässt sich auf bis zu 48 Terabyte erweitern.

Den Anfang macht ein MindBase Security Kit. Dazu gehören unter anderem die neue TrackLight Cam S1 mit automatisch nachführender 4K-Telekamera, die Video Doorbell S4 mit 180-Grad-Panorama und ein Smart Security Shield mit Dual-Radar. Bestehende eufy-Geräte sollen ebenfalls eingebunden werden können. Daten einer HomeBase S380 beziehungsweise HomeBase 3 lassen sich laut Anker auf MindBase übertragen. Preis und Verkaufsstart stehen noch aus.

Zwei Saugroboter mit jeweils 35.000 Pascal

Bei den Saugrobotern kommen zwei neue Modelle hinzu. Der C30 Edge kostet 699 Euro und soll Ende September starten. Er erreicht laut Hersteller 35.000 Pascal Saugleistung und wischt mit zwei rotierenden Mopps, die mit 10 Newton auf den Boden gedrückt werden. Für die Reinigung entlang von Fußleisten lassen sich die Wischpads um bis zu 76 Millimeter ausfahren. Eine spezielle Haupt- und Seitenbürste soll zudem verhindern, dass sich Haare festwickeln. Interessant für Smart-Home-Nutzer: Der C30 Edge ist bereits als Matter-Saugroboter zertifiziert.

Eine Klasse darüber positioniert Anker den HydroJet E35 für 999 Euro. Auch hier stehen bis zu 35.000 Pascal zur Verfügung, für die Nassreinigung kommt jedoch eine kontinuierlich mit Frischwasser versorgte Wischrolle zum Einsatz. Das Prinzip kennen wir bereits vom eufy E25 und E28.

Die Station des E35 entleert den Staubbehälter, reinigt die Wischrolle mit heißem Wasser, trocknet sie anschließend und dosiert Reinigungsmittel automatisch. Ausfahrbare Reinigungswerkzeuge kümmern sich um Kanten und Ecken. Hindernisse erkennt der Roboter per Kamera und Laser, Türschwellen sollen bis zu 30 Millimeter hoch sein dürfen. Der E35 soll ebenfalls Ende September erhältlich sein.