Govee LED Strip mit Skyline Kit: Lichtband zur Installation frei im Raum

Der Govee Lightstrip mit Skyline Kit ist ein neu erhältlicher LED-Lichtstreifen, den man etwas ausführlicher erklären muss. Grundsätzlich handelt es sich hier um einen klassischen LED-Lightstrip mit App-Anbindung, der sich zudem über Matter in Apple Home und andere Smarthome-Systeme integrieren lässt. Govee liefert den LED-Strip jedoch im Verbund mit einem speziellen Befestigungsset, mit dessen Hilfe man den Leuchtstreifen frei durch den Raum spannen kann.

Diese besondere Art der Befestigung bietet nicht nur neue Einsatzbereiche für einen LED-Leuchtstreifen, sondern macht zudem attraktive indirekte Beleuchtungseffekte möglich. Hierfür wird allerdings vorausgesetzt, dass ihr die Möglichkeit habt, die beiden Wandhalterungen fest zu montieren.

Der neue Lightstrip von Govee hat eine Gesamtlänge von vier Metern, lässt sich in der Länge jedoch sehr flexibel anpassen. Das Trägerband kann völlig frei gekürzt werden und den Lightstrip selbst kann man in Abschnitten von zehn Zentimetern abschneiden.

Länge kann frei konfiguriert werden

Die Montage erfolgt so, dass die weiße Unterseite des Trägerbands zum Raum hinzeigt, während der oben aufgeklebte LED-Streifen gegen die Wand oder Decke leuchtet, um für eine indirekte Beleuchtung oder Lichteffekte zu sorgen. Ein dünnes Stahlband sorgt dafür, dass sich der Streifen gleichmäßig und geradlinig im Raum spannen lässt.

Das Ganze steht und fällt allerdings mit einer soliden Befestigung. Die beiden Wandhalterungen sind zwar mit Klebepads versehen, die jedoch lediglich zur Vormontage verwendet werden. Pro Halterung sollte man vier Schrauben in die Wand dübeln, um eine stabile Verspannung zu ermöglichen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterungen sind robust aus Metall gefertigt und so konzipiert, dass man das Stahlband mit dem LED-Streifen über ein Schraubgewinde auf Zug verspannen und ausrichten kann.

Von einer der beiden Wandhalterungen läuft dann ein Kabel mit zwei Metern Länge weg, an dessen Ende eine Steuerbox mit Schaltern für Ein/Aus, Helligkeit und Beleuchtungsmodi hängt. Von dort aus führt ein anderthalb Meter langes Kabel zum zugehörigen Steckernetzteil

Als feste Dauerinstallation gedacht

Der Govee Lightstrip mit Skyline Kit ist also definitiv als dauerhafte Beleuchtungslösung gedacht. Hier bietet sich dann neben festen Weiß- oder RGB-Farbeinstellungen auch die Möglichkeit, dynamische Lichtszenen zu aktivieren oder die Farbe und Helligkeit in Abschnitten von zehn Zentimetern frei zu konfigurieren. Alternativ zur Bedienung per App oder Sprachassistent lässt sich der Lichtstreifen auch komplett offline über die Tasten der Steuerbox bedienen.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 99,99 Euro. Aktuell bekommt man den Govee Lightstrip mit Skyline Kit vergünstigt zum Preis von 89,99 Euro.