FKM-Armbänder für die Apple Watch ab 6,30 Euro

Lululook hat immer noch Restposten seiner FKM-Armbänder für die Apple Watch auf Lager. In der Folge hat der Anbieter seine Preise ein weiteres Mal gesenkt, sodass man für die Bänder abhängig von der Farbe und Größe inzwischen durchweg weniger als 8 Euro bezahlt. Die günstigsten Varianten bekommt man bereits für 6,30 Euro pro Stück.

Die FKM-Armbänder von Lululook sind ursprünglich mit einer Preisempfehlung von 59 Euro in den Handel gekommen und in acht verschiedenen Farben erhältlich. Neben den Standardausführungen in Schwarz, Grau, Dunkelblau, Dunkelgrün, Orange und Gelb hat der Hersteller auch zwei Varianten im Programm, die sich im Licht „aufladen“ und danach in dunkler Umgebung grünlich leuchten.

Die Abkürzung FKM steht für Fluorkautschuk, wobei es sich um einen synthetisch hergestellten Hochleistungskautschuk handelt, der sich durch besonders robuste Eigenschaften auszeichnet. FKM kommt aufgrund seiner außergewöhnlichen Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Stabilität auch bei Apples Kunststoffarmbändern zum Einsatz, die wohl nur deshalb als Silikonarmbänder vermarktet werden, weil dieser Begriff geläufiger ist.

Die Lululook-Armbänder verfügen über einen integrierten Metallverschluss und werden passend für die Apple-Watch-Modelle mit 42 bis 49 Millimetern Bildschirmgröße angeboten.

Auch MagSafe-Wallet günstig

Auch die magnetische Wallet von Lululook, die nicht nur Bezahl- und sonstige Karten aufbewahren, sondern zudem auch als Ständer für das iPhone verwendet werden kann, ist momentan drastisch im Preis reduziert. In drei Farben verfügbar, ist das MagSafe-Zubehör aktuell zum Ausverkaufspreis von 10,35 Euro zu haben.

Sonderpreis per Rabatt-Kombi

Beachtet bei beiden Angeboten, dass der auf den Produktseiten angezeigte Preis an der Amazon-Kasse automatisch um 50 Prozent reduziert wird. Ergänzend müsst ihr jeweils den zusätzlich auf den Produktseiten angezeigten 10-Prozent-Coupon aktivieren.

Wie immer unser Hinweis: Prüft vor dem finalen Kaufabschluss noch einmal den für euch angezeigten Endpreis.