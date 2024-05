Apples iPhone-Werbung zum „Star Wars Tag“

Nicht von ungefähr hat Apple heute einen neuen iPhone-Werbespot mit „Star Wars“-Thema veröffentlicht. Der 4. Mai wird im englischen „May, the fourth“ ausgesprochen, was an den Star-Wars-Leitspruch „May the force be with you“ erinnert und den Tag um internationalen „Star Wars Day“ befördert hat.

Das neue Apple-Video trägt den Titel „iPhone 15 Precision Finding – Find Your Friends“ und begleitet eine als Star-Wars-Figur „Mandalorian“ verkleidete Person zu einem Star-Wars-Treffen, bei dem sich jede Menge Fans der Filmreihe in ähnlicher Verkleidung eingefunden haben.

Mithilfe der iPhone-Funktion „Genaue Suche“ macht die Hauptfigur schließlich ihren Freund inmitten all der nahezu identisch aussehenden Star-Wars-Fans aus.

„Star Wars Tag“ bei Disney+

Wer den diesjährigen Star-Wars-Tag angemessen begehen will, ist vermutlich bei Disney+ am besten aufgehoben. Den ohnehin schon umfangreichen Star-Wars-Kanal ergänzend startet dort am 4. Mai die Serie „Star Wars: Geschichten des Imperiums“.

Disney beschreibt die Produktion als sich über sechs Episoden hinweg erstreckende Reise zweier Krieger durch das „furchterregende galaktische Imperium“. Die beiden Protagonisten schlagen dabei jeweils unterschiedliche Wege ein, so steuert die junge Morgan Elsbeth durch die expandierende imperiale Welt auf einen Pfad der Rache zu, während die ehemalige Jedi Barriss Offee versucht in der sich schnell verändernden Galaxis zu überleben.

Bei Disney+ werden direkt zum Start der neuen Star-Wars-Serie alle sechs Folgen online stehen, sodass ihr ohne Wartezeit mitverfolgen könnt, wie sich die Schicksale der beiden Figuren entwickeln.

Ergänzend dazu steht bei Disney+ das übliche, aus Film-Klassikern, Originals-Produktionen und diversen Serien und Specials bestehende Star-Wars-Programm zum Abruf bereit. Die Star-Wars-Filme lassen sich dort auch in chronologischer Reihenfolge beginnenden mit dem ersten Teil von „Die dunkle Bedrohung“ aus dem Jahr 1999 abrufen.