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Mit Matter und Einführungsrabatt

Govee bringt neuen LED-Wandstrahler für den Außenbereich
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Govee hat einen neuen Wandstrahler für den Außenbereich im Programm, der bei Amazon zur Markteinführung mit 20 Prozent Preisabzug für 79,99 Euro erhältlich ist. Beim Hersteller selbst muss man aktuell noch den vollen Preis bezahlen.

Das neue Außenlicht von Govee kombiniert einen LED-Strahler mit einem Bewegungsmelder und ist für die Wandmontage mit Festverkabelung vorgesehen. Ihr müsst also einen Stromanschluss an der gewünschten Position zur Verfügung haben.

Govee Led Spot Outdoor

Bis zu 3.000 Lumen hell

Die maximale Helligkeit der integrierten LEDs wird mit 3.000 Lumen angegeben. Govee zufolge setzt der Strahler auf die hauseigene Luminblend-Technologie, auf deren Basis sich ein extrem umfangreicher Farbtemperaturbereich zwischen 1.000 und 10.000 Kelvin realisieren lässt. Die verbauten RGBWW-LEDs sind zudem in der Lage, 16 Millionen Farben darzustellen. Wie bei Leuchten von Govee üblich, lässt sich das Ganze über die zugehörige App konfigurieren. Ab Werk stehen hier mehr als 80 zum Teil dynamische Lichtszenen zur Verfügung.

Govee Led Spot Lieferumfang

Durch den integrierten Bewegungsmelder lässt sich der neue Wandstrahler auch als Sicherheits- und automatische Wegleuchte verwenden. Der Sensor hat einen Erfassungsbereich von 120 Grad und laut Hersteller bis zu 15 Meter Reichweite. Die Beleuchtung lässt sich so konfigurieren, dass sie sich bei erkannten Bewegungen automatisch einschaltet und ebenso eigenständig wieder ausgeht. Der Strahler ist nach IP65 gegen Umwelteinflüsse geschützt und soll in einem Temperaturbereich von -20 bis 45 Grad Celsius arbeiten.

Matter-Unterstützung für Apple Home

Die Einbindung erfolgt per WLAN. Entsprechend sollte am Montageort eine ausreichende WLAN-Abdeckung vorhanden sein. Dank Unterstützung des Matter-Standards lässt sich der neue Wandstrahler von Govee auch mit Smarthome-Systemen wie Apple Home verknüpfen.

Achtet beim Kauf über Amazon darauf, dass ihr den auf der Produktseite angezeigten Rabattgutschein über 20 Prozent aktiviert. Uns liegen keine Informationen darüber vor, wie lange die Einführungsaktion läuft.

Produkthinweis
Govee LED Strahler Außen, 3000lm 6500K Sicherheitsleuchte mit Bewegungsmelder, IP65 Wasserdicht Außenleuchte mit... Einführungspreis
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10. Juli 2026 um 10:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


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