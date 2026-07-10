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Privatsphäre-Einstellungen prüfen

Meta nutzt Instagram-Fotos standardmäßig für KI-Bilder
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Instagram-Nutzer sollten dringend einen Blick in die Privatsphäre-Einstellungen der App werfen. Der hinter dem Angebot stehende Meta-Konzern hat mit „Muse Image“ einen neuen KI-Bildgenerator vorgestellt, der auf öffentliche Inhalte bei Instagram zugreifen kann. Die Anwendung kann auf Grundlage von Fotos neue KI-generierte Bilder erstellen. Dabei können Bilder aus öffentlichen Instagram-Profilen als Vorlage dienen.

Eigene Bilder als KI-Vorlage

Meta nutzt die Technik außerdem für neue KI-Effekte in den Instagram-Storys. Während diese Funktionen bislang nur Nutzern in den USA zur Verfügung stehen, geben Instagram-Nutzer in anderen Ländern, auch in der EU, ihre Bildrechte bereits jetzt an die Meta-KI ab. Die Voreinstellungen diesbezüglich sind standardmäßig so gesetzt, dass einzelne oder auch sämtliche in einem Instagram-Profil veröffentlichten Fotos als Grundlage für neu erzeugte Bilder dienen. Lediglich private Konten sowie Nutzer unter 18 Jahren sind von der Funktion ausgeschlossen.

Instagram Stories Ki Effekte

Inwieweit Meta hier gegen regionale Datenschutzbestimmungen verstößt, muss sich noch zeigen. Doch selbst wenn man derartigen Funktionen gegenüber tolerant eingestellt ist, sollte man seine Instagram-Einstellungen überprüfen. Kritisch ist vor allem, dass vorhandene Konten automatisch einbezogen werden, ohne die Nutzer zuvor um ihre Zustimmung zu bitten.

Privatsphäre-Einstellungen prüfen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Verwendung eigener Bilder durch die Meta-KI einzuschränken. Entweder setzt man sein komplettes Instagram-Profil auf privat, oder man ändert die unten abgebildeten Einstellungen wie hier beschrieben.

Meta Ki Einstellungen Instagram

Allerdings gelten diese Änderungen auf Kontoebene nur für zukünftig veröffentlichte Bilder und nicht rückwirkend. Auch das Löschen der Inhalte kann bereits vorgenommene KI-Interaktionen nicht rückgängig machen. Laut Meta werden dann zwar auch alle Instagram-Reels, -Beiträge und -Stories gelöscht, die die Inhalte vollständig oder teilweise verwenden, nicht aber solche, die mit KI-Funktionen von Meta erstellt wurden.
10. Juli 2026 um 08:29 Uhr von chris Fehler gefunden?


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