Gothic Classic: Das Kult-Rollenspiel landet auf dem iPhone

Mit Gothic Classic brachte THQ Nordic den Rollenspiel-Hit Gothic vom deutschen Entwicklerstudio Piranha Bytes bereits vor drei Jahren auf die Nintendo Switch, gefolgt von PlayStation und Xbox in diesem Sommer. Nun hat die Mobile-Sparte des Publishers noch einmal nachgelegt und auch eine iOS-Fassung für iPhone und iPad veröffentlicht.

An den Inhalten des Urspiels wurde für die Mobilumsetzung grundsätzlich nichts geändert und ihr erhaltet den vollen Spielumfang von damals. Allerdings hat Gothic Classic etliche Quality-of-Life-Updates wie etwa eine frei drehbare Kamera erhalten. Die Mobilumsetzung wurde selbstverständlich um eine angepasste Touch-Steuerung ergänzt und bringt ebenso optional die von den Konsolen bekannte Controller-Steuerung mit.

Lass uns Wildschweine jagen gehen

Für Puristen bleibt der Legacy-Modus erhalten, mit dem ihr erleben könnt, wie sich das Spiel vor 25 Jahren angefühlt hat. Wobei das klassische Gothic aus heutiger Sicht wirklich unglaublich sperrig wirkt und grafisch heutzutage wohl nur noch die wenigsten begeistern dürfte.

Allerdings war Gothic auch schon 2001 kein optisch bahnbrechender Titel, obgleich er für seine Zeit zumindest recht ansehnlich und stimmig war. Die Stärke des Rollenspiels lag jedoch vielmehr in seiner großartigen Inszenierung, der tiefen Atmosphäre und seiner spannenden Geschichte.

Wer etwas in Retro-Vibes schwelgen oder gar das rund 50 Stunden lange Adventure noch einmal auf dem iPhone oder iPad neu erleben oder nachholen möchte, kann das ab sofort tun. Der Download der Universal-App steht zum Einmalkauf für 9,99 Euro im App Store bereit.