A900: Neue 4K-Dual-Dashcam mit Wi-Fi 6, GPS, App und 4G-Option

Das Dashcam-Angebot von 70mai haben wir Anfang September auf der IFA in Berlin näher kennengelernt. Vor allem Ausstattung, Lieferumfang und die dort gezeigte Bildqualität haben einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Mit der neuen A900 bringt der Hersteller jetzt ein weiteres Modell mit App-Anbindung in den Handel.

Die Dual-Dashcam kostet regulär 199,99 Euro, zum Start reduziert ein 40-Euro-Coupon den Preis auf 159,99 Euro. Eine microSD-Karte mit 64 GB gehört bereits zum Lieferumfang.

Die A900 zeichnet nicht nur nach vorne in 4K auf. Auch die separate Heckkamera liefert 3840 × 2160 Pixel mit 30 Bildern pro Sekunde. Beide Kameras unterstützen HDR und decken jeweils einen Blickwinkel von 140 Grad ab. Die Frontkamera arbeitet mit einer Blende von f/1.55. 70mai ergänzt die Hardware um eigene Bildverarbeitung, die unter anderem Reflexionen und die Tönung der Windschutzscheibe ausgleichen sowie relevante Details besser herausarbeiten soll.

Interessant ist vor allem die gepufferte Notfallaufnahme. Bei einem erkannten Ereignis kann die A900 nicht nur das anschließende Geschehen sichern, sondern je nach eingestellter Loop-Länge bis zu 190 Sekunden davor und weitere 30 Sekunden danach. Entsprechende Clips landen automatisch in einem separaten Ordner. Für die Parküberwachung ist ein separat erhältliches Hardwire-Kit erforderlich. Damit kann der integrierte G-Sensor bei einer Kollision eine 30-sekündige Aufnahme auslösen.

Wi-Fi 6, GPS und später mehr 4G-Funktionen

Aufnahmen lassen sich per Dual-Band-Wi-Fi 6 mit bis zu 25 MB/s an die 70mai-App übertragen. Integriertes GPS speichert Standort, Geschwindigkeit und Uhrzeit. Hinzu kommen eine Sprachsteuerung und ein 3,18 Zoll großes Display. microSD-Karten werden mit Kapazitäten von 32 GB bis 512 GB unterstützt.

Die Hardware der A900 ist zudem bereits für 4G Cloud+ 2.0 vorbereitet. 70mai nennt unter anderem Fernzugriff, Cloud-Backups und einen Hotspot für bis zu fünf Geräte. Der vollständige Funktionsumfang soll allerdings erst mit einem späteren Firmware-Update freigeschaltet werden. Für die 4G-Anbindung wird ebenfalls zusätzliches Zubehör benötigt.

A810 Lite als günstigere Alternative

Wer nicht zwingend auch an der Rückseite in 4K aufzeichnen muss, findet mit der 70mai A810 Lite eine deutlich günstigere Alternative aus dem gleichen Sortiment. Das Modell wird derzeit für 106,99 Euro angeboten und kombiniert eine 4K-Frontkamera mit einer Heckkamera, die in 1080p aufzeichnet. Auch hier gehören eine f/1.55-Blende, HDR, Wi-Fi 6 mit Übertragungsraten von bis zu 25 MB/s und eine gepufferte Notfallaufnahme zur Ausstattung.

Die A810 Lite kann dabei bis zu 180 Sekunden vor und weitere 30 Sekunden nach einem erkannten Ereignis sichern. Parküberwachung und 4G-Fernzugriff werden ebenfalls unterstützt, setzen allerdings wie bei der A900 zusätzliches Zubehör voraus. Gegenüber der neuen A900 muss man damit vor allem bei der Auflösung der Heckkamera Abstriche machen, zahlt aktuell aber auch gut 50 Euro weniger.