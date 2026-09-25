CarPlay Sprachsteuerung: Das Display per Stimme steuern

CarPlay lässt sich nicht nur mit Siri bedienen. Apple bietet zusätzlich eine Sprachsteuerung an, die direkt auf sichtbare Elemente der CarPlay-Oberfläche zugreifen kann. Apps lassen sich damit öffnen, Bildschirmseiten wechseln, Listen bewegen oder Schaltflächen antippen, ohne das Display zu berühren.

Aktiviert wird die Sprachsteuerung in den CarPlay-Einstellungen unter „Bedienungshilfen“. Ein Symbol in der Seitenleiste zeigt anschließend an, dass CarPlay auf entsprechende Befehle hört. Siri bleibt parallel nutzbar. Denn die Sprachsteuerung erwartet feste Kommandos und reagiert weniger flexibel auf frei formulierte Sätze.

Tippen, streichen und Karten verschieben

Die Befehle orientieren sich direkt an der Oberfläche. Nutzer können eine App öffnen, zum Home-Bildschirm zurückkehren oder den vorherigen Bildschirm aufrufen. Ebenso lassen sich beschriftete Bedienelemente gezielt auswählen. Fehlt eine Beschriftung, kann die Position helfen, etwa das erste oder zweite Symbol in einer Reihe.

Bei Scrollgesten blendet CarPlay einen „virtuellen Finger“ ein

Auch Gesten lassen sich per Stimme auslösen. CarPlay kann zwischen Seiten nach links oder rechts wechseln, Listen bewegen und Karten verschieben. Ein einfacher oder doppelter Tipp lässt sich ebenfalls simulieren. In Apple Karten kann ein Doppeltipp beispielsweise die Darstellung vergrößern. Zwischen mehreren schnell gesprochenen Befehlen empfiehlt Apple eine Pause von etwa einer halben Sekunde.

Unterstützte Sprachbefehle im Überblick:

Apps und Navigation

„Musik öffnen“

„Zum Home-Bildschirm“

„Zurück“

„Siri öffnen“

Elemente auswählen

„Nachrichten tippen“

„Erstes tippen“

„Zweites tippen“

„Einmal tippen“

„Doppeltippen“

„Karte doppeltippen“

Scrollen und Wischen

„Nach links streichen“

„Nach rechts streichen“

„Nach oben streichen“

„Nach unten streichen“

Karten verschieben

„Nach links bewegen“

„Nach rechts bewegen“

„Nach oben bewegen“

„Nach unten bewegen“

Damit ergänzt die Funktion klassische Siri-Aufgaben. Siri kann weiterhin Musik starten, Anrufe auslösen oder Ziele ansteuern. Die Sprachsteuerung greift dagegen auf das zu, was gerade auf dem Fahrzeugdisplay zu sehen ist. Nachdem Apple CarPlay zuletzt auch für zusätzliche App-Kategorien geöffnet hat, wird damit auch die Bedienung selbst vielseitiger.

Sprachsteuerung lässt sich pausieren

Wer nicht möchte, dass gesprochene Wörter ständig als mögliche Befehle ausgewertet werden, kann die Erkennung (ebenfalls per Sprachbefehl) pausieren und später wieder fortsetzen. Vollständig abschalten lässt sich die Funktion in den Bedienungshilfen von CarPlay.



Der blaue Kreis links zeigt die aktive Sprachsteuerung an

Apple führt im deutschen iPhone-Benutzerhandbuch eigene Bezeichnungen für Bedienelemente in Karten und Musik auf. Dazu gehören unter anderem Vergrößern, Verkleinern, Übersicht, Wiedergabe oder Pause. Bei beschrifteten Schaltflächen genügt das Aussprechen des angezeigten Namens.

Unterstützte Sprachbefehle in der Musik-App:

Musikwiedergabe steuern

„Wiedergabe“

„Pause“

„Vorspulen“

„Zurückspulen“

Wiedergabemodus ändern

„Zufällige Wiedergabe“

„Wiederholen“

„Automatische Wiedergabe“

Weitere Aktionen

„Als Favorit markieren“

„Mehr“

„Liste“ „Zurück“

Beschriftete Tasten