Googles CarPlay: So sieht das neue „Android Auto“ aus

Google wird die neue „Android Auto“-Ansicht noch in diesem Sommer zur Verfügung stellen und dann auch eine neue Statusanzeige für die Darstellung der Akkukapazität, des aktuellen Signalempfangs und der Uhrzeit implementieren. In jedem Fall wirkt der CarPlay-Konkurrent nach seiner Überarbeitung moderner und aufgeräumter.

Die Neugestaltung von „Android Auto“ passt sich dynamisch an nahezu alle Displaygrößen an und erinnert an Apples der Dashboard-Ansicht. Auch Google zeigt seinen Anwendern einen dreigeteilten Startbildschirm der Mediensteuerung, Straßenkarte und kontextabhängige Zusatzinformationen wie etwa den Zugriff auf frisch eingegangene Kurznachrichten darstellt.

Insert

You are going to send email to