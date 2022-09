„Weiter voraus“: Apple stellt heute das iPhone 14 vor

Endlich ist es soweit. Heute ab 19 Uhr wird Apple die neuen iPhone-Modelle 2022 vorstellen. Damit verbunden könnt ihr auch eine Überarbeitung der Apple Watch erwarten, neben der Apple Watch Series 8 werden wir aller Voraussicht nach auch ein Pro-Modell der Uhr und vielleicht sogar eine überarbeitete Apple Watch SE sehen. Obendrauf wird am heutigen Abend auch noch die Ankündigung von neuen AirPods Pro erwartet.

Der amerikanische Originaltitel des heutigen Apple-Events lautet „Far out“ und lässt sich auf verschiedene Weise auslegen. Apple Deutschland übersetzt hier mit „Weiter voraus“, was für uns fast schon zu banal klingt.

In jedem Fall könnt ihr euch die Veranstaltung am heutigen Abend wieder live zu Gemüte führen. Apple startet um 19 Uhr unserer Zeit mit der Übertragung und wir gehen davon aus, dass die diesjährige iPhone-Keynote wieder in vollem Umfang vorproduziert wurde und von den Apple-Präsentationen dementsprechend zügig durchgezogen wird. Im vergangenen Jahr hat Apple sein iPhone-Event am 14. September abgehalten und die Veranstaltung in 78 Minuten durchgezogen, dabei wurden neben den neuen iPhone-Modellen noch die Apple Watch 7 sowie neue Modelle von iPad und iPad mini vorgestellt.

Apples „Far out“-Livestream ab 19 Uhr

Der Umfang könnte in diesem Jahr ähnlich sein, zwar fällt die Mini-Variante beim iPhone 14 raus, dennoch werden vier verschiedene Geräteversionen erwartet – zweimal Standard und zweimal Pro – und statt den iPads im vergangenen Jahr hat Apple heute vermutlich zusätzlich eine Apple Watch Pro und neue AirPods auf dem Programm.

Dies alles ist aber weiterhin nur Spekulation. Fakten legt heute ab 19 Uhr der Apple-Chef Tim Cook gemeinsam mit ausgewählten Mitarbeitern und Präsentatoren auf den Tisch. Ihr könnt den Livestream der Veranstaltung entweder direkt auf der Apple-Webseite, in Apples TV-App auf iOS-Geräten, Mac und Apple TV oder auch auf YouTube mitverfolgen.