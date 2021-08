Google-Werbespot nimmt Apple und Jony Ive auf die Schippe

In dem am Wochenende veröffentlichten Werbespot für sein Smartphone Pixel 5a 5G nimmt Google Apples ehemaligen Chef-Designer Jony Ive kräftig auf die Schippe. Auf satten zwei Minuten Länge befasst sich das Produktvideo „The Circle Comes Full Circle“ ausschließlich mit der Tatsache, dass der neue iPhone-Konkurrent entgegen dem aktuellen Trend nicht auf die klassische 3,5-Millimeter-Buchse als Kopfhöreranschluss verzichtet.

Das Google-Video ist dabei im Stil einer klassischen Apple-Produktpräsentation aus alten Tagen aufgemacht. Die Stimme aus dem Off erinnert wohl kaum zufällig an den insbesondere wegen seiner britischen Aussprache des Wortes „Aluminium“ oft belächelten, langjährigen Apple-Designer Jonathan Ive. Über Jahre hinweg war es kaum denkbar, dass Apple im Anschluss an eine Produktvorstellung auf ein Video mit Ives ausholenden Design-Erläuterungen verzichtet. Einen Rückblick darauf liefert das unten ebenfalls von uns eigebettete Video „Jony Ive's magical voice for Apple marketing“.

Mit dem Pixel 5a hat Google in der vergangenen Woche ein neues Mittelklasse-Smartphone in den Handel gebracht, das Gerät ist derzeit allerdings noch nicht in Deutschland erhältlich. Der beim Pixel 5a vorhandene Kopfhöreranschluss ist wohlgemerkt auch bei Google keinesfalls mehr Standard. Die Flaggschiff-Modelle des Pixel verzichten seit geraumer Zeit und wohl auch im Zukunft wie das iPhone auch auf diesen Anschluss.

Einen ersten Ausblick auf das kommende Pixel 6 hat Google zu Monatsbeginn abgeliefert. Das neue Gerät soll im Herbst in den Handel kommen, Google setzt hier nun ebenfalls auf eigene Prozessor-Architekturen. Anstelle von Hardware des Zulieferers Qualcomm setzt Google mit seinem Tensor-Chip auf eine Eigenentwicklung und will damit verbunden von der Möglichkeit profitieren, die in den kommenden Pixel-Modellen 6 und 6 Pro verbaute Hardware perfekt aufeinander abzustimmen. Besonders im Fokus stehen dabei Funktionen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.