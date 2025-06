Google stichelt gegen iOS 26: Funktionen mit Vorgeschichte

Mit einer neuen Episode der Werbeserie #BestPhonesForever reagiert Google auf die Vorstellung ausgewählter Funktionen in Apples iOS 26. In dem Werbevideo sprechen ein iPhone und ein Pixel 9 Pro in einem fiktiven Podcast über neue Funktionen.

Neu in iOS 26: „Hold Assist“ wartet in Hotlines

Hold Assist, Call Screening und Live Translate

Dabei spielt Google auf drei Funktionen an, die laut eigener Darstellung auf Android bereits seit Jahren zur Verfügung stehen: Live-Übersetzungen in Echtzeit, Unterstützung beim Halten von Telefonaten und die automatische Anrufannahme durch eine Screening-Funktion.

Tatsächlich wurden diese Funktionen unter anderem mit dem Pixel 6 und Pixel 3 eingeführt. Die automatische Übersetzung eingehender Nachrichten und Anrufe (unter iOS 26 als „Live Translate“ bezeichnet) wurde bei Google bereits 2021 in ähnlicher Form umgesetzt. Das „Hold Assist“-Feature wiederum, das Nutzer während längerer Wartezeiten in der Hotline vertritt, wurde schon 2020 eingeführt. Und die automatische Anrufüberprüfung, bei der Google Assistant Gespräche annimmt und filtert, stammt sogar aus dem Jahr 2018.

Funktionsangleichung in beide Richtungen

Der Hinweis, dass Apple mit iOS 26 Funktionen einführt, die viele Anwender schon von anderen Plattformen kennen, ist durchaus berechtigt. Dass sich beide Unternehmen mit Blick auf den Funktionsumfang der eigenen Systeme gegenseitig beeinflussen, ist dabei keine neue Entwicklung. Erst vor wenigen Tagen hat Google Android 16 vorgestellt und hier wiederum Aspekte wie Apples Live-Aktivitäten übernommen und in die eigene Designsprache überführt:

Im Windschatten von iOS 26: Google stellt Android 16 vor

Die Werbebotschaft von Google stellt auf diese Weise weniger die tatsächliche Neuheit einzelner Funktionen infrage, sondern betont vielmehr die chronologische Reihenfolge ihrer Einführung. Im Alltag dürfte das für viele Anwender jedoch kaum von Bedeutung sein. Entscheidend bleibt, wie zuverlässig und intuitiv sich neue Funktionen nutzen lassen – unabhängig davon, auf welchem System sie zuerst verfügbar waren.