Audible verbessert CarPlay – Spotify kooperiert mit Disney

Bei Audible hat sich was in Sachen iOS-Entwicklung getan. Schon seit mehreren Monaten wird die App des Hörbüchanbieters erfreulich regelmäßig aktualisiert und mit neuen Features ausgestattet. So auch mit dem jetzt veröffentlichten Update auf Version 3.95, das unter anderem die Kapitelliste in die CarPlay-Ansicht bringt.

Das aktuelle Audible-Update kommt mit den gewohnten allgemeinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Darüber hinaus halten als nennenswerte Neuerungen die bereits erwähnte Kapitelliste in CarPlay sowie die Ansicht der Sleep-Timer-Erweiterung auf dem Sperrbildschirm und im Dynamic Island der aktuellen iPhone-Pro-Modelle Einzug.

Obendrauf wurde Audible zufolge noch die bereits im März erweiterte Funktion zur Erhöhung der Erzählgeschwindigkeit mit weiteren Optionen ausgestattet.

Spotify kooperiert mit Disney+

Spotify macht derweil für eine in unseren Augen etwas eigentümliche Funktionserweiterung Werbung. So sehen sich Spotify-Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Irland, Spanien und Italien seit heute mit einer eher gewöhnungsbedürftigen Kooperation zwischen Spotify und Disney+ konfrontiert.

Der begleitenden Pressemitteilung zufolge will man Spotify-Nutzer beispielsweise mit personalisierten Wiedergabelisten und Empfehlungen überraschen, die die persönlichen Hörgewohnheiten mit neuen Genres und Titeln von Disney+ verknüpfen. Den Nutzern werden zudem Charaktereigenschaften wie „kühn und furchtlos“ oder „fröhlich und lustig“ zugeordnet, auf welchen dann zu diesem Stimmungsbild passende Inhalte basieren.

Unterm Strich geht es bei dieser Kooperation wohl weniger um konkrete Verbesserungen für die Nutzer, sondern vielmehr um ein Win-Win-Geschäft zwischen den beiden Streaming-Anbietern. Zumindest die langjährigen Spotify-Nutzer fragen sich angesichts solcher Neuerungen wohl zurecht, wo Spotify seine künftige Zielgruppe sieht. Auf lange angekündigte Versprechungen wie Spotify HiFi oder die HomePod-Integration wartet man derweil weiter vergeblich.