Google Meet wird in Gmail-App integriert

Google integriert seinen Chat-Dienst Google Meet direkt in die Gmail-App für iOS. Die Funktion wird in den kommenden Tagen für alle Gmail-Nutzer bereitgestellt. Also nicht wie ursprünglich angekündigt nur für G-Suite-Kunden, sondern auch für Nutzer mit einem persönlichen Gmail-Konto.

Die Meet-Integration in Gmail ermöglicht es Nutzern, beispielsweise direkt in der Mail-App einen zugesandten Chat-Link zu öffnen. Google Meet soll zudem einen eigenen Menüpunkt erhalten, von dem aus man sowohl Videokonferenzen beitreten als auch neue erstellen kann.

Wer mit der Implementierung nicht einverstanden ist, muss Hand anlegen. Meet ist in Gmail nach dem Update von Haus aus aktiviert, kann jedoch über die Einstellungen der App abgestellt werden. Damit verbunden verschwindet auch der entsprechenden Menübereich aus der App.

Zum Start wird die Funktion nur für iOS-Nutzer verfügbar sein. Ein Update für die Android-App soll zeitnah folgen.