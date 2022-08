Beats Fit Pro: Neue Farben als Sonderedition von Kim Kardashian

Die Beats Fit Pro sind seit Jahresbeginn in Deutschland erhältlich und lassen sich grob mit den AirPods Pro vergleichen, legen allerdings eher einen Fokus auf aktive Anwender und das Tragen bei sportlichen Betätigungen. So sollen etwa die mitgelieferten Ohrbügel für sicheren Halt und die Möglichkeit zur komfortablen Nutzung bei unterschiedlichsten Tätigkeiten sorgen.

Insert

You are going to send email to