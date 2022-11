Alexa-App: Shopping-Benachrichtigungen deaktivieren

So ist uns relativ schnell aufgefallen, wie energisch der Echo neue Einkaufsempfehlungen ausspricht. Dies passiert wenn Produkte im Preis reduziert wurden, neue Teile in der Vergangenheit bereits gekaufter Buchserien veröffentlicht wurden oder einfach Angebote auf Amazon verfügbar sind, die Amazon in eurem Interessengebiet vermutet.

Mit einem neuen Echo-Gerät im Haus haben wir uns dann auch wieder etwas genauer mit der Alexa-App auseinandergesetzt und wollen an dieser Stelle einen Tipp an alle Mitleser durchreichen, der die Anzahl der störenden Shopping-Benachrichtigungen reduziert.

