Google Maps mit überarbeiteter Standortfreigabe

Google Maps kommt mit einer aufgefrischten Standortfreigabe-Funktion. Technisch bleibt dabei soweit ersichtlich alles beim Alten, doch präsentiert sich das Feature freundlicher und übersichtlicher verpackt.

Die Standortfreigabe versteckt sich in Google Maps seit geraumer Zeit schon im Benutzermenü. Ihr müsst also auf eurer Profilbild tippen, und die Option dann im Menü auswählen. Praktisch ist das Ganze immer dann, wenn ihr eure Ankunft ankündigen wollt, aber nicht wisst, wie lange es bis dahin noch dauert, oder ihr eure Lieben bei einer Reise oder langen Autofahrt up to date halten wollt. Apple bietet mit „Wo ist“ eine vergleichbare Funktionalität an. Google Maps erlaubt es allerdings, seinen Standort auch mit Android-Nutzern zu teilen.

Ihr könnt im Rahmen der Funktion nicht nur festlegen, wer eure Postion live verfolgen kann, sondern hierfür auch einen Zeitrahmen abstecken. Neben einer festgelegten Freigabezeit besteht hier auch die Möglichkeit, die Einstellung so lange aktiv zu lassen, bis ihr sie manuell wieder deaktiviert.

Google blendet dabei neben eurer aktuellen Position übrigens auch den Akku-Stand eures iPhones ein. Diese Info trägt dazu bei, dass sich eure „Follower“ nicht beunruhigen, wenn euer iPhone mangels Strom plötzlich vom Bildschirm verschwindet.