Gefahrenwarner und Parkscheiben von Ooono und Needit zum Bestpreis

Mit der heute angelaufenen Black Friday Woche sind auch wieder zahlreiche Dauergäste zu vergünstigten Preisen zu haben. Ein Teil davon wird so günstig wie noch nie angeboten. Beispielsweise können wir uns nicht daran erinnern, dass der Verkehrswarner Ooono CO-Driver No2 schon mal unter 50 Euro erhältlich war.

Im Rahmen der aktuellen Amazon-Aktion bekommt man das neueste Modell des Gefahren- und Radarwarners vorübergehend für 49,95 Euro. Der offizielle Herstellerpreis liegt bei 79,95 Euro.

Der Co-Driver von Ooono macht auf Gefahrenstellen, Kontrollen und Blitzer aufmerksam, ohne dass dafür eine iPhone-App im Vordergrund laufen muss. Das Gerät verbindet sich per Bluetooth automatisch mit dem iPhone, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Die begleitende App läuft im Hintergrund und versorgt das Gerät mit GPS-Daten sowie Informationen zu aktuellen Kontrollen und Gefahrenstellen, die von Blitzer.de sowie einer von Ooono selbst gepflegten Community-Datenbank stammen.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist die neue Version des Co-Driver mit einem integrierten Akku ausgestattet und wird auch über CarPlay angezeigt.

Co-Driver No1 kostet die Hälfte

Der Vorgänger Ooono Co-Driver No1 kostet mit 24,99 Euro aktuell nur die Hälfte, verrichtet seinen Dienst aber ebenso gut, wenn man auf die CarPlay-Integration verzichten kann und sich nicht daran stört, alle ein bis zwei Jahre mal die integrierte Knopfzellenbatterie zu tauschen.

Die Warnungen werden bei den Ooono-Geräten durch Blinken und einen Piepston signalisiert, sodass man auch ohne einen Blick auf das Display auf dem Laufenden ist.

Drive One als noch günstigere Alternative

Wenn es noch günstiger sein soll, kann man einen Blick auf den aktuell für 15,99 Euro erhältlichen Drive One von Needit werfen. Dieser arbeitet nach dem gleichen Prinzip und macht sich ebenfalls durch einen Signalton und Blinksignale bemerkbar, wenn man sich in Richtung einer Radarkontrolle oder Gefahrenstelle bewegt.

Alle Geräte aus diesem Segment bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Community-Datenbank mit aktuellen Informationen zu füttern und gemeldete Warnungen zu bestätigen oder noch nicht registrierte Kontrollen und Gefahrenstellen zu melden.

Der Vollständigkeit halber der Hinweis, dass der Betrieb der Geräte von Ooono und Needit in Deutschland ebenso wenig gestattet ist wie die Nutzung der App von Blitzer.de während der Fahrt. Wird man mit einem eingeschalteten Radarwarner erwischt, muss man mit einem Bußgeld von 75 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Auch elektronische Parkscheiben günstiger

Vollkommen legal sind dagegen die von immer mehr Herstellern angebotenen automatischen Parkscheiben. Auch hier kann man im Rahmen der Black-Friday-Angebote Schnäppchen machen:

Ooono bietet seine P-Disc genannten digitalen Parkscheiben zu Preisen ab 16,45 Euro an und bei Needit kommt man hier bereits ab 15,99 Euro zum Zug.