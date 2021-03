Google Maps erlaubt Foto-Updates und Straßenkorrekturen

Neue Community-Funktionen sollen die Qualität von Google Maps weiter verbessern. In den kommenden Wochen will Google die Option zum Veröffentlichen von aktualisierten Infos bei Geschäften und Sehenswürdigkeiten sowie eine einfache Möglichkeit zum Eintragen neuer Straßen integrieren.

Die Info-Kärtchen zu in Google Maps eingetragenen Orten werden in Kürze um den neuen Tab „Updates“ erweitert. Unter diesem Menüpunkt lassen sich dann in Form von um einen kurzen Text ergänzten Fotos aktuelle Informationen zu diesen Orten bereitstellen. Ein ergänzender Review oder eine Bewertung des Ortes sind dafür nicht nötig.

Reine Nutzer von Google Maps profitieren umgekehrt davon, dass sie im neuen Updates-Tab stets die neuesten Infos angezeigt bekommen, ohne groß zu suchen. Damit verbunden dürfte von Vorteil sein, dass man hier wahlweise nur die vom jewiligen Betreiber verfassten, oder alle Update-Beiträge anzeigen kann.

Fehlende und falsche Straßen aktualisieren

Während die neuen Foto-Updates in der App und auf dem Desktop gleichermaßen angezeigt werden, ist Googles kommender „Road Editor“ ausschließlich für die Nutzung am Desktop vorgesehen. Google Maps wird hier künftig die Möglichkeit bieten, fehlende oder falsch eingetragene Straßen direkt im Webbrowser zu bearbeiten.

Die neue Option soll in den kommenden Monaten bereitgestellt werden und über die Seitenleiste erreichbar sein. Entsprechende Werkzeuge bieten dann die Möglichkeit, den Straßenverlauf zu korrigieren, fehlende Straßen einzuzeichnen oder auch Details wie Namen und dergleichen zu ergänzen. Nach einen Prüfung werden diese Aktualisierungen dann vom Googles Maps-Team freigegeben.

Verbesserungen als Community-Event

Eine dritte Neuerung wird als eine Art Wettbewerb zunächst in den USA getestet. Im Rahmen von sogenannten „Community Challenges“ soll die Qualität bestimmter Kartenbereiche mit geeinter Nutzerkraft schwerpunktmäßig verbessert werden. Eine erste Aktion namens „Local Love challenge“ hat das Ziel ausgerufen, bis zum 12. April die Infos zu 100.000 in Google Maps verzeichneten Orten zu verbessern.

Die Qualität von Google Maps baut zu einem großen Teil auch auf den Nutzern der Anwendung. Google zufolge tragen mittlerweile weltweit 150 Millionen als „Local Guide“ registrierte Nutzer dazu bei, die Informationen auf Google Maps zu verbessern.