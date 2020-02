Google Maps: 20 Millionen neue Nutzerbeiträge pro Tag

Das Google-Maps-Team nennt eindrucksvolle Zahlen rund um die Verwendung der Karten-App. So veröffentlichen Nutzer jeden Tag rund 20 Millionen neue Beiträge, die daraufhin überprüft werden müssen, ob sie beispielsweise Spam oder unangemessene Inhalte enthalten.

Google bewältigt diese Aufgabe zwar größtenteils automatisiert, unter anderem mithilfe von Modellen für maschinelles Lernen, menschliche Intelligenz und Sachverstand ist aber weiter gefragt. Insbesondere wenn es um Bewertungen, Fotos oder Unternehmensprofile geht, kämen hier geschulte Mitarbeiter zum Einsatz.

Unsere Systeme prüfen jeden einzelnen Beitrag, bevor er in Google Maps veröffentlicht wird und suchen nach Anzeichen auf gefälschte Inhalte. Unsere maschinellen Lernmodelle achten dabei auf bestimmte Wörter oder Sätze, untersuchen Muster in Inhalten, die ein Nutzerkonto bereits in der Vergangenheit gepostet hat, und können auf diese Weise verdächtige Bewertungen erkennen.