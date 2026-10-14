Google greift CarPlay an: Mehr Apps und Videos im Auto

Während Apple mit CarPlay und CarPlay Ultra zunehmend mehr Funktionen ins Fahrzeug bringen möchte, schläft die Konkurrenz nicht. Google hat eine umfassende Überarbeitung seines Play Stores für Fahrzeuge mit „Google built-in“ angekündigt. Neben einer neuen Oberfläche verspricht der Konzern zusätzliche Anwendungen sowie neue Möglichkeiten zur Unterhaltung während der Fahrt und beim Parken. Die Aktualisierung soll in den kommenden Wochen automatisch verteilt werden.

Ein App Store, der sich dem Fahrzeug anpasst

Im Mittelpunkt steht der überarbeitete Google Play Store, der inzwischen Zugriff auf mehr als 700 Fahrzeug-Apps bietet. Die neue Oberfläche passt sich automatisch an die Größe, Ausrichtung und Form des jeweiligen Fahrzeugdisplays an. Damit berücksichtigt Google sowohl breite Infotainmentbildschirme als auch hochkant verbaute Displays.

Auf der Startseite erscheinen künftig hervorgehobene Anwendungen, Neuerscheinungen und zusätzliche Informationen. Eine vereinfachte Navigation soll die Suche nach Musik, Videos, Spielen und weiteren Anwendungen erleichtern. Downloads lassen sich direkt mit einem Fingertipp starten. Zudem unterscheidet Google zwischen Angeboten für die Fahrt und solchen, die ausschließlich bei abgestelltem Fahrzeug genutzt werden können.

Neu hinzu kommen unter anderem der Browser Firefox, der Streamingdienst STARZ sowie Spiele wie „Ludo King“. Auch JioHotstar gehört zu den angekündigten Anwendungen. Gerade bei längeren Ladepausen von Elektroautos dürften die zusätzlichen Unterhaltungsmöglichkeiten interessant sein.

YouTube läuft nach dem Losfahren als Audio weiter

Eine weitere Neuerung betrifft YouTube. Während das Fahrzeug steht, lassen sich Videos auf dem Infotainmentbildschirm ansehen. Sobald der Fahrer losfährt, wird die Videodarstellung beendet, während die Tonspur im Hintergrund weiterläuft. So können beispielsweise Interviews, Podcasts oder andere längere Videos ohne Unterbrechung weitergehört werden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges YouTube-Premium-Abonnement.

Die Neuerungen richten sich ausdrücklich an Fahrzeuge mit „Google built-in“. Anders als bei Android Auto oder Apple CarPlay laufen die Anwendungen dabei direkt auf dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs und benötigen keine Verbindung zum Smartphone. Laut Google ist die Plattform inzwischen bei 16 Automarken und in mehr als 100 Fahrzeugmodellen vertreten.

Zu den Partnern gehören unter anderem Volvo, Polestar, Honda, Mazda und BYD. Auch General Motors setzt bei verschiedenen Fahrzeugen auf die Google-Integration. Mit Google Maps, dem KI-Assistenten Gemini und dem wachsenden App-Angebot entwickelt sich die Plattform zunehmend zu einem eigenständigen Ökosystem im Auto. Für Apple bedeutet das zusätzliche Konkurrenz, insbesondere bei Herstellern, die ihre Infotainmentsysteme unabhängig vom iPhone betreiben möchten.