Google erlaubt Änderung der Gmail-Adresse

Nutzer von Googles E-Mail-Dienst haben künftig die Möglichkeit, ihre Gmail-Adresse zu ändern. Wie der Anbieter mitteilt, wird die Funktion zunächst in den USA bereitgestellt und soll nach und nach für alle Nutzer von Gmail eingeführt werden.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die ursprüngliche Haupt-Adresse auch weiterhin erhalten bleibt. Die Funktion ist also nicht damit gleichzusetzen, dass man seine bisherige E-Mail-Adresse aufgibt oder weitergibt. Es geht hier einzig darum, dass man eine ungünstig gewählte oder beispielsweise aufgrund von Veränderungen nicht mehr zutreffende Adresse ersetzen kann.

Das eigentliche Google-Konto bleibt dabei erhalten. Alle E-Mails, die an die alte Adresse geschickt werden, werden weiterhin zugestellt. Ebenso können mit der alten Gmail-Adresse verknüpfte Logins weiter verwendet werden.

Alte Adresse bleibt weiterhin erreichbar

Durch die Änderung wird die bisherige Haupt-Adresse des Google-Kontos zu einer alternativen Adresse. Unabhängig von dieser neuen Option bietet Google schon seit langer Zeit die Möglichkeit, zusätzliche Adressen mit dem Konto zu verknüpfen. Die Änderung der Haupt-Adresse hat allerdings gleichzeitig auch eine Umbenennung des Google-Kontos zur Folge. Dies ist lediglich alle zwölf Monate und zudem höchstens dreimal möglich.

Die neu hinzugefügten Adressen bleiben ebenfalls dauerhaft erhalten, sodass man insgesamt bis zu vier Haupt-E-Mail-Adressen für sein Google-Konto verwenden kann.

Google weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich vorgenommene Änderungen nicht rückwirkend auswirken. So bleibt die alte Adresse im Zusammenhang mit bestehenden Einträgen wie etwa vor der Umstellung erstellten Kalenderterminen erhalten und wird hier weiter angezeigt.

Punkte in Gmail-Adressen ohne Bedeutung

Dazu passend wollen wir noch einmal daran erinnern, dass Punkte in Gmail-Adressen keine Rolle spielen. Wenn die persönliche E-Mail-Adresse beispielsweise maxmustermann@gmail.com lautet, erhält man auch alle E-Mails, die an Varianten dieser Adresse geschickt werden, die an beliebiger Stelle einen Punkt enthalten – egal ob nur max.mustermann@gmail.com oder m.a.x.m.u.s.t.e.r.m.a.n.n@gmail.com.