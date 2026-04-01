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Alte Adresse bleibt erhalten

Google erlaubt Änderung der Gmail-Adresse
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Nutzer von Googles E-Mail-Dienst haben künftig die Möglichkeit, ihre Gmail-Adresse zu ändern. Wie der Anbieter mitteilt, wird die Funktion zunächst in den USA bereitgestellt und soll nach und nach für alle Nutzer von Gmail eingeführt werden.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die ursprüngliche Haupt-Adresse auch weiterhin erhalten bleibt. Die Funktion ist also nicht damit gleichzusetzen, dass man seine bisherige E-Mail-Adresse aufgibt oder weitergibt. Es geht hier einzig darum, dass man eine ungünstig gewählte oder beispielsweise aufgrund von Veränderungen nicht mehr zutreffende Adresse ersetzen kann.

Das eigentliche Google-Konto bleibt dabei erhalten. Alle E-Mails, die an die alte Adresse geschickt werden, werden weiterhin zugestellt. Ebenso können mit der alten Gmail-Adresse verknüpfte Logins weiter verwendet werden.

Alte Adresse bleibt weiterhin erreichbar

Durch die Änderung wird die bisherige Haupt-Adresse des Google-Kontos zu einer alternativen Adresse. Unabhängig von dieser neuen Option bietet Google schon seit langer Zeit die Möglichkeit, zusätzliche Adressen mit dem Konto zu verknüpfen. Die Änderung der Haupt-Adresse hat allerdings gleichzeitig auch eine Umbenennung des Google-Kontos zur Folge. Dies ist lediglich alle zwölf Monate und zudem höchstens dreimal möglich.

Die neu hinzugefügten Adressen bleiben ebenfalls dauerhaft erhalten, sodass man insgesamt bis zu vier Haupt-E-Mail-Adressen für sein Google-Konto verwenden kann.

Google weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich vorgenommene Änderungen nicht rückwirkend auswirken. So bleibt die alte Adresse im Zusammenhang mit bestehenden Einträgen wie etwa vor der Umstellung erstellten Kalenderterminen erhalten und wird hier weiter angezeigt.

Punkte in Gmail-Adressen ohne Bedeutung

Dazu passend wollen wir noch einmal daran erinnern, dass Punkte in Gmail-Adressen keine Rolle spielen. Wenn die persönliche E-Mail-Adresse beispielsweise maxmustermann@gmail.com lautet, erhält man auch alle E-Mails, die an Varianten dieser Adresse geschickt werden, die an beliebiger Stelle einen Punkt enthalten – egal ob nur max.mustermann@gmail.com oder m.a.x.m.u.s.t.e.r.m.a.n.n@gmail.com.
01. Apr. 2026 um 07:30 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Das mit den Punkten ist wirklich ein Killer Feature. Meine Familie hat Vorname.Nachname bei Apple. Nur bei meiner Tochter war der schlossen vergeben und sie hat ohne Punkt.

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  • Ich hoffe kein Aprilscherz. Wäre für meine Frau top für den neuen Familiennamen.

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  • Tja, ich habe damals als Beta-Tester einen Punkt verwendet, nutze diese Adresse nicht produktiv und habe ständig fremde Mails von verschiedenen Nutzer im Postfach: Versicherungen, Banken, Flugreisen, Handwerker-Rechnungen, …

    Eigentich ein Datenschutz-GAU

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  • Ist das jetzt was besonderes, oder eine Rücknahme einer Restriktion? Wo kann man denn nicht mehrere Adressen nachträglich anlegen? Oder April?

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  • Ich habe als Inhaber einer Googlemail-Adresse schon etliche Mails bekommen, die augenscheinlich nicht für mich bestimmt waren (Gebrauchtwagenkauf, Booking.com Buchung, Bewerbungsunterlagen), sondern für andere Personen mit gleichen Initialen und Nachnamen (obwohl ich einen sehr seltenen Nachnamen habe). Das lag in einigen Fällen dann an der Unzulänglichkeit der Person selber, die die Adresse falsch angegeben hatte (einfach meine mit Punkt).

    Von PayPal Brille ich auch ständig Mails, weil irgendeine Monika sich mit meiner Adresse bei PayPal angemeldet hat, nur mit @gmail (mein Konto bei Paypal lautet auf @googlemail).
    Dabei dürfte Paypal doch wissen, dass die beiden Domains zusammen gehören und niemals zwei verschiedene Konten werden können?! Es nervt einfach.

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  • Ach du meine Güte; jetzt verstehe ich endlich warum ich zeitweise Mails zugeleitet bekomme, die gar nicht für mich bestimmt sind. Und das nur, weil Gmail ein Punkt im der Adresse ignoriert.

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  • Leider lässt GMail keinerlei Fremd-Adressen mehr im Sync zu. Es wäre schön eine Mailbox.org darin zu integrieren. Dann würde auch die Pixel Watch problemlos Mails empfangen können (natürlich in Verbindung mit einem Pixel)

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  • Ich würde dem ganzen Google Account, inkl. daran hängende Dienste wie Maps, Youtube, etc. eine andere nicht-Gmail Mailadresse zuweisen, (wie es z.B. bei iCloud auch möglich ist)

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