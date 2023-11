Google Drive: Anwender beobachten Datenverlust

Mehrere Nutzer des von Google angebotenen Cloud-Speicher-Dienstes Google Drive berichten über einen plötzlichen Datenverlust, der die Inhalte ihrer Google-Drive-Verzeichnisse teilweise auf den Stand von vor sechs Monaten zurückgesetzt haben soll.

Unter anderem haben betroffene Anwender ihre Erfahrungsberichte im offiziellen Google-Drive-Hilfeforum geteilt und melden dort an mehreren Stellen ähnliche Beobachtungen.

Nach Angaben eines betroffenen Anwenders seien plötzlich alle Dateien seines Google Drive verschwunden, die seit Mai 2023 erstellt wurden. Der Nutzer berichte, dass die Ordnerstruktur und der Inhalt seines Google Drive unerklärlicherweise in den Zustand von Mai 2023 zurückgesetzt worden sei, ohne dass eine manuelle Löschung der Dateien oder eine Änderung der Ordnerstruktur von ihm vorgenommen wurde. Dabei wird betont, dass die Dateien nie synchronisiert oder geteilt wurden, sondern das Google Drive ausschließlich lokal genutzt worden sei.

Nach der Kontaktaufnahme mit Googles Support-Team, habe er den Anweisungen zur Wiederherstellung der Daten gefolgt, dies sei jedoch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Auch die vorgeschlagene Methode zur Sicherung und Wiederherstellung des DriveFS-Ordners habe keine Veränderung gebracht. Nachdem das Problem dann an ein weiteres Google-Support-Team, vermutlich in den USA, gemeldet wurde, wurde ihm zwar geraten, sich an die Ingenieure in den Vereinigten Staaten zu wenden. Diese hätten bislang jedoch noch keine Rückmeldung gegeben.

Eine Wortmeldung, die in den vergangenen fünf Tagen für viel Feedback von ebenfalls betroffenen Anwendern gesorgt hat und unter anderem auch für den Abdruck einer Support-Antwort sorgte, in der Google die Datenverluste einzugestehen scheint. Darin heißt es:

[…] nicht der einzige Kunde sind, der von diesem Verhalten betroffen ist. […] Dies wird nun von unseren Produktingenieuren untersucht und wir warten auch auf eine Ursachenanalyse, wie wir das Problem beheben können. Aufgrund der laufenden Untersuchung können wir noch keinen Termin nennen. Wir raten auch davon ab, Änderungen an den root/data-Verzeichnissen vorzunehmen, während wir auf Anweisungen unserer Ingenieure warten. Ich werde das Verhalten der von anderen Admins gemeldeten Probleme weiter beobachten und für morgen einen Rückruf einplanen, in der Hoffnung, dass es im Laufe des Tages Fortschritte gibt, die ich vor unserer Google Meet-Sitzung mitteilen kann.

Ihr seid also gut damit beraten, euer Google Drive auf Vollständigkeit zu prüfen und die Webseite https://takeout.google.com zu besuchen, um dort eine Kopie eurer Daten anzufordern.