AirTags zum besten Preis des Jahres: Viererpack für 89 Euro [Update]

Update vom 27. November: Es geht sogar noch ein paar Euro günstiger: Sowohl MediaMarkt als auch Amazon verkaufen den Viererpack AirTags heute für nur noch 89 Euro.

Original-Eintrag vom 24. November: Apples AirTags, die kreisförmigen Sachenfinder, die nicht nur Schlüsselbund und Rucksack lokalisieren können, sondern als einzige „Wo ist?“-Tracker am Markt auch die Nahbereichssuche unterstützen, haben eine interessante Preisentwicklung durchlaufen.

Regulär werden die Tracker im Viererpack für 129 Euro in Apples Online Store angeboten – eine Preiserhöhung gegenüber dem zur Markteinführung im April 2021 aufgerufenen Einführungspreis von 119 Euro – und waren im Handel immer mal wieder reduziert erhältlich.

Insbesondere im Jahr ihres Marktstarts, Ende 2021, gab es die Bluetooth-Tracker zeitweilig für nur 99 Euro. Doch diese Angebotsphase ist längst vorüber. Im darauffolgenden Sommer schoss der Preis für das praktische Schlüsselanhänger-Zubehör auf über 120 Euro hoch und blieb seither nahezu konstant.

2023 wurden die Sachenfinder wieder günstiger, schafften es aber nicht mehr in den zweistelligen Bereich, sondern mäanderten meist zwischen 108 und 115 Euro hin und her. Daher ist das heutige Black-Friday-Angebot durchaus bemerkenswert. So gibt es den Viererpack jetzt zum besten Preis des Jahres, für nur noch 95,99 Euro.

Drei „Wo ist?“-Karten als Alternative

Wer auf die Nahbereichssuche verzichten kann, der schaut sich die Atuvos Schlüsselfinder mit „Wo ist?“-Unterstützung an. Hier kosten vier Tracker zum Black Friday nur noch 55,99 Euro, also knapp 14 Euro pro Stück. Die Tracking-Karte von Atuvos wird für 23,99 Euro angeboten.

Noch günstiger, für 19,99 Euro, lässt sich die eufy security SmartTrack Card mitnehmen, allerdings haben beide Karten keine Akkus, sondern setzen auf nicht austauschbare Batterien.

Umweltfreundlicher und nachhaltiger ist daher der Wallet Finder von Seinxon. Die „Wo ist?“-Karte ist wiederaufladbar und wird mit Ladegerät für 35 Euro angeboten.