Google Chrome bietet Widgets für den Home-Bildschirm an

Die iOS-Version von Google Chrome kann jetzt mit praktischen Widgets für den Home-Bildschirm punkten. Mit der neuen Version 90 hat die Browser-App nicht nur ein Such- und Schnelleingabe-Widget im Gepäck, sondern bietet auch eine praktische Kombi für den direkten Zugriff auf die Direktsuche und drei Sonderfunktionen an. Tasten unterhalb des Eingabefelds erlauben das schnelle Aktivieren des Inkognito-Modus sowie direkten Zugriff auf die Sprachsuche und Google Lens.

Alternativ zum großen Multi-Widget erlaubt Google Chrom auch die Installation zweier kleiner iOS-Widgets mit jeweils der Größe eines App-Symbols. Hier steht zunächst ein schlichtes Feld für die direkte Eingabe von Suchbegriffen oder Internetadressen zur Verfügung. Als kleines Gimmick ist das ebenfalls verfügbare Dino-Widget anzusehen, mit dessen Hilfe sich das Dino-Browserspiel von Google direkt starten lässt.

Das aktuelle Update bringt auch eine kleine Funktionserweiterung für Nutzer, die den in Chrome integrierten Passwortmanager nutzen mit sich. So können jetzt gespeicherte Nutzernamen und Passwörter in den Chrome-Einstellungen bearbeitet werden.