Google Authenticator ermöglicht Backups in der Cloud

Der Google Authenticator war in seinen Anfangstagen fast schon Standard im Zusammenhang mit der zusätzlichen Sicherheitsstufe Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Die App dient zum Erstellen der bei diesem Anmeldeverfahren zusätzlich zum gewöhnlichen Passwort benötigten Bestätigungscodes. Mittlerweile hat vor allem die direkt in moderne Passwort-Manager integrierte Möglichkeit zum Erstellen der zusätzlichen Codes an der Popularität von separaten Apps für diesen Zweck gegraben. Wer den Google Authenticator dennoch weiterhin verwendet, darf sich über ein überraschend umfangreiches Update für die App freuen.

Allem voran bietet Google jetzt die Möglichkeit, eine Sicherung der in der Authenticator-App gespeicherten Codes in seinem persönlichen Google-Konto zu hinterlegen. Damit will Google den teilweise durchaus gravierenden Problemen entgegensteuern, die sich ergeben können, wenn man den Zugriff auf die in der Authenticator-App hinterlegten Daten verliert. Als Beispiele nennt Google einen technischen Defekt oder auch den Diebstahl des Smartphones.

Die neue Funktion ist optional. Wer möchte, kann sich im Google Authenticator mit seinem Google-Konto anmelden um die Sicherung der Daten anstoßen. Die Daten lassen sich dann mit dem Google Authenticator auf anderen persönlich genutzten oder neuen Geräten synchronisieren. Alternativ lässt sich die App aber weiterhin auch ohne aktives Konto verwenden.

Neue und moderne Benutzeroberfläche

Unabhängig davon wurde der Google Authenticator mit dem Sprung auf die neue Version 4.0 auch optisch und von der Benutzeroberfläche her umfassend überarbeitet. Dies beginnt beim neuen App-Symbol und reicht über moderne und anwenderfreundlichere Grafiken bis hin zu einer optimierten Darstellung der Bedienelemente und Menüführung.

Der Google Authenticator lässt sich kostenlos laden. Als Alternativen wären allem voran Ravio OTP und nicht zuletzt auch Authy zu nennen.