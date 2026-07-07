Godox C100: Kompaktkamera setzt auf transparenten Sucher statt Display

Während Apple die iPhone-Kamera mit jeder Generation um weitere Funktionen erweitert, wächst parallel das Interesse an bewusst einfachen Digitalkameras. Modelle mit reduziertem Funktionsumfang erleben derzeit eine neue Nachfrage. Mit der C100 steigt nun auch Godox, bislang vor allem für Blitzgeräte und Beleuchtungssysteme bekannt, in dieses Segment ein.

Die neue Godox C100 verzichtet auf ein klassisches Display zur Bildkontrolle. Stattdessen kommt ein transparenter LCD-Bildschirm zum Einsatz, durch den sich das Motiv direkt betrachten lässt. Während der Aufnahme werden lediglich Bildausschnitt, Akkustand und Kameraeinstellungen eingeblendet. Nach dem Auslösen erfolgt keine sofortige Vorschau. Das Konzept soll dazu anregen, sich stärker auf den Moment der Aufnahme zu konzentrieren, anstatt jedes Bild direkt zu kontrollieren.

Der transparente Bildschirm erfüllt dabei eine Doppelfunktion. Er dient sowohl als Sucher als auch als Statusanzeige und besitzt laut Hersteller eine Lichtdurchlässigkeit von mehr als 50 Prozent.

Mit einem Gewicht von rund 65 Gramm gehört die Kamera zu den besonders leichten Vertretern ihrer Klasse. Gespeichert werden Fotos und Videos auf microSD-Karten mit bis zu 128 GB Kapazität. Unterstützt werden die Bildformate 16:9, 4:3, 3:2 und 1:1. Für die Datenübertragung steht ausschließlich USB-C zur Verfügung. Eine drahtlose Verbindung per WLAN oder Bluetooth ist nicht vorgesehen.

Auch als Belichtungsmesser nutzbar

Neben Foto- und Videoaufnahmen bietet die C100 eine weitere Besonderheit. Die Kamera kann die Helligkeit im zentralen Bildbereich messen und daraus passende Belichtungswerte berechnen. Diese lassen sich beispielsweise als Orientierung für analoge Kameras verwenden, die über keinen eigenen Belichtungsmesser verfügen.

Godox nennt bislang nur wenige technische Details. Informationen zur Sensorauflösung oder zu den unterstützten Videoformaten fehlen derzeit ebenso wie Angaben zur Bildqualität.

Die Kamera wurde zunächst in China vorgestellt. Ob und wann die C100 auch in Europa erhältlich sein wird, ist bislang offen. Auch einen offiziellen Verkaufspreis hat Godox noch nicht veröffentlicht, dieser liegt bei ersten Händlern innerhalb Chinas unterhalb der 30-Euro-Grenze, auf AliExpress wird die Kamera für 50 Euro angeboten.