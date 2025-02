GMX FreePhone: Kostenloser Tarif jetzt an App-Nutzung gebunden

Der von GMX angebotene Mobilfunktarif GMX FreePhone wurde erneut angepasst. Nachdem das Angebot im November als dauerhaft kostenloser Tarif eingeführt wurde, folgte im Dezember eine erste Änderung, die eine automatische Nachbuchung von kostenpflichtigem Datenvolumen vorsah.

Nun wird eine weitere Modifikation für Neukunden eingeführt: Die Kostenfreiheit des Tarifs ist künftig an die Nutzung der GMX Mail-App gebunden.

Der Tarif bleibt in den ersten 12 Monaten nach Aktivierung grundsätzlich kostenfrei. Danach wird eine monatliche Gebühr von 2,99 Euro erhoben, sofern die GMX Mail-App nicht oder an weniger als zehn Tagen im jeweiligen Vertragsmonat aktiv genutzt wird. Als aktive Nutzung wird dabei das Aktualisieren des Posteingangs gewertet. GMX schreibt:

„Der 3 GB GMX FreePhone eSIM-Handytarif ist dauerhaft kostenlos, so lange Sie die GMX Mail-App an mindestens 10 Tagen pro Monat aktiv nutzen (aktive Nutzung bedeutet mind. den GMX Mail Posteingang zu aktualisieren). Konkret: In den ersten 12 Monaten beträgt die Grundgebühr immer 0,- €, danach wird eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 2,99 € nur in den jeweiligen Vertragsmonaten berechnet, in denen die GMX Mail-App nicht oder an weniger als 10 Tagen aktiv genutzt wurde.“