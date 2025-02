DHL-App integriert Paketautomaten von „DeinFach“

DHL ermöglicht jetzt auch die Nutzung von DeinFach-Automaten beim Versenden mithilfe der hauseigenen iOS-App. Mit der neu verfügbaren Version 9.12 der App „Post & DHL“ könnt ihr eure Pakete nicht nur an App-gesteuerten Packstationen, sondern auch an DeinFach Automaten abgeben, sofern diese in eurer Umgebung verfügbar sind.

DeinFach ist eine aus dem Startup OneStopBox hervorgegangene Tochtergesellschaft von DHL, die ein eigenes Netz aus Automaten aufbaut, die den Packstationen von DHL ähneln. Diese sind allerdings von Dienstleistern unabhängig und können somit auch von anderen Unternehmen genutzt werden. Der Anbieter DeinFach bietet keinerlei logistische Dienstleistungen an, sondern beschränkt sich ausschließlich auf die Bereitstellung und Vermietung seiner Paketstationen.

Zum Start ist das Automatennetz von DeinFach allerdings noch sehr überschaubar. Der Anbieter hat jetzt damit begonnen, die ersten 60 anbieterunabhängigen Paketautomaten in Ballungszentren wie den Regionen Berlin und Hamburg sowie dem Ruhrgebiet aufzustellen. Allerdings sind die weiteren Ausbaupläne engagiert und man will noch vor Jahresende deutschlandweit eine vierstellige Anzahl von Automaten in Betrieb nehmen.

Automaten sollen die Hauslieferung ablösen

Die Ausbaupläne von DeinFach gehen Hand in Hand mit dem Interesse der Paketdienstleister, ihre Sendungen gebündelt an zentrale Verteilpunkte zu liefern, anstatt die einzelnen Haushalte direkt anzufahren. Was dies auf lange Sicht hinsichtlich der Serviceleistungen und Versandkosten bedeutet, bleibt abzuwarten.

DeinFach sieht sich als zentrale Anlaufstelle für unterschiedliche Logistikpartner und wirbt damit, insbesondere gut erreichbare, zentrale Standorte auf öffentlichem Grund zu erschließen. Die Auswahl der Orte soll dafür sorgen, dass Kunden für das Einlegen und Abholen ihrer Pakete keine Extra-Wege in Kauf nehmen müssen.