Geteilte Zwischenablage: Paste 3 startet als Abo-App

Ein Jahr nachdem die Entwickler der Paste-App ankündigten vom Einmalkauf auf ein Abo-Modell zu wechseln, steht nun auch die versprochene Universal-App zum Download bereit, die die Downloads für Mac, iPad und iPhone jetzt aus einer Hand anbietet.

Paste 3 ersetzt damit die bisherigen Downloads der geteilten Zwischenablage, behält das Abo-Modell aber bei. Für dieses werden 10 Euro pro Jahr oder 1 Euro pro Monat fällig. Dafür kümmert sich die Paste-App um eine gemeinsame Zwischenablage aller mit dem eigenen iCloud-Konto verbundenen Geräte.

Eine App für Mac, iPad und iPhone

In dieser lassen sich kopierte Inhalte suche, auf Pinnwände zum späteren Zugriff ablegen und erneut kopieren, um so in anderen Anwendungen eingefügt werden zu können.

Neu in Paste 3 ist unter anderem die Integration der Spotlight-Suchfunktion, diese durchforstet nun auch alle in Paste gesicherten Inhalte. Zudem besitzt die Applikation neue Teilen-Erweiterungen, die die Datenweitergabe anPaste vereinfacht und die geteilte Zwischenablage so zum durchsuchbaren Speicher für alle Möglichen Inhalte macht.

Neue iOS 14-Widgets gestatten den Direktzugriff auf Pinnwände, die Suche und die letzten Einträge der Paste-App zudem unterstützt die Anwendung die Familienfreigabe laufender Abonnements.

Ob euch die Funktion, die Apple wohl am besten selbst in iCloud implementieren könnte, allerdings monatliche bzw. jährliche Zahlungen wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Auch Basisfunktionen nur mit laufendem Abo

Wir tun uns nach wie vor schwer damit, Abogebühren bei klassischen Utility-Downloads zu akzeptieren. Vor allem, da diese selbst ihre Basisfunktionen nur bei fortwährender Bezahlung bereitstellen.

Die Argumente, die vor allem aus Entwickler-Perspektive für regelmäßige Zahlungen sprechen, sind uns bekannt. Dennoch: Ein Impulskauf mit einmaliger Zahlung geht auf unseren Geräten noch immer deutlich schneller über die Bühne, als die Aktivierung einer zweiwöchigen Gratis-Testphase, die den Übergang in ein Abo vorbereiten will.