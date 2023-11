Gesetz über digitale Märkte: Apple zieht vor Gericht

Apple will gerichtlich gegen die Europäische Kommission vorgehen und Entscheidungen anfechten, die auf dem Gesetz über digitale Märkte basieren. Der Europäische Gerichtshof informiert in einer knappen Notiz darüber, dass nun Apple wie zuvor schon die TikTok-Eigner Bytedance und der für Angebote wie Facebook und Instagram verantwortliche Meta-Konzern entsprechende Eingaben gemacht hat.

Detaillierte Informationen zum Hintergrund und eventuell mit dem Antrag verknüpften Forderungen wurden bislang nicht veröffentlicht, sondern sollen wohl erst im Laufe des Verfahrens publik gemacht werden.

@Apple (Cases T-1079/23 & T-1080/23), #Bytedance (#TikTok) (T-1077/23) and #Meta (T-1078/23) have filed cases contesting decisions taken by the @EU_Commission under the #DigitalMarketsAct #DMA #Competition.

