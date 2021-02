Geheimtipp radio.garden: Musikalische Lokalradio-Weltreise

Als wir euch die Webseite radio.garden 2018 das erste und bislang einzige Mal ans Herz gelegt haben, hatte das Onlineradio-Verzeichnis zwar schon eine iPhone-Applikation, diese war jedoch nicht viel mehr als ein schlichter Rahmen für die mobile Webseite. Inzwischen ist einiges passiert und die kostenfrei ladbare App verdient diese Bezeichnung nun auch.



Grund genug, euch den radio.garden noch mal in Erinnerung zu rufen. Vor allem in den reisefreien Coronazeiten, kann man hier das Fernweh stillen beziehungsweise erst recht entfachen.

Reisen trotz Corona

iPhone-Applikation und Webseite der Macher listen mehrere hundert Radiostationen, präsentieren diese aber nicht in langweiligen Link-Listen, sondern auf einem virtuellen Globus, den ihr rotieren, vergrößern und ohne eure Couch zu verlassen durchreisen könnt.

Kleine grüne Punkte auf der Weltkarte informieren über lokale Onlineradio-Sender (große grüne Punkte über mehrere Sender an einem Ort), die mit dem Ziel-Kreis in der Anwendung angesteuert werden können und sich so direkt wiedergeben lassen.

Treiben lassen, neue Musik entdecken

Hier kann man sich treiben lassen, Urlaubserinnerungen zurück bringen und nach und nach einen persönlichen Katalog selbst markierter Favoriten zusammenstellen, die sich immer wieder aufrufen lassen.

Gleichzeitig ist radio.garden ein Werkzeug, mit dessen Hilfe ihr eure persönliche „comfort zone“ im Netz verlassen und musikalisches Neuland in Irland, Aserbaidschan oder Dänemark entdecken könnt.

Die App lässt sich wie auch die Webseite kostenlos nutzen, bietet allerdings einen optionalen In-App-Kauf in Höhe von 3,49 Euro an, mit dem sich das Projekt unterstützen und die immer mal wieder eingeblendete Banner-Werbung deaktivieren lässt.



Mit Dank an Christian für die Erinnerung!