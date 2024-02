Geheimtipp QR Pop: QR-Code-Generator für iPhone, Mac und Watch

Jemand da draußen, der häufiger mal eigene QR-Codes erstellen muss? Dann sichtet doch mal das Open-Source-Projekt QR Pop, dessen Entwickler Shawn Davis schon seit Herbst 2021 an einem modernen QR-Code-Generator für macOS, iOS und watchOS programmiert.

Als moderne SwiftUI-Applikation entwickelt, bietet die Anwendung eine benutzerfreundliche und datenschutzorientierte Lösung für die Erstellung von QR-Codes an, die sich komplett kostenlos nutzen lässt und lediglich eine Spendenoption mitbringt. QR Pop ermöglicht es euch, QR-Codes direkt in Safari, über das Teilen-Menü und in der App selbst zu erstellen.

Erstellt, scannt und dupliziert

Die nur 11 Megabyte kleine Anwendung bietet Unterstützung für eine breite Palette von Code-Typen und versteht sich unter anderem auf URLs, WLAN-Netzwerke, Kalenderereignisse, Kontakte und Standorte. Neu erstellte Codes lassen sich als Grafik-Dateien exportieren oder direkt in iCloud speichern. Dabei kann mit einer Vielzahl von Designkombinationen experimentiert werden.

Zu den sehenswerten Funktionen von QR Pop gehören die Fähigkeit, Codes aus Bildern oder über die Kamera zu duplizieren, sowie Designs als Vorlagen zu speichern und diese mit anderen zu teilen. Die erstellten QR-Codes können im QR Pop-Archiv gespeichert oder als SVG-, PDF- und PNG-Dateien exportiert werden. Eine Synchronisierung mit allen eigenen Geräten über iCloud ist ebenfalls in die App integriert. Darüber hinaus ermöglicht QR Pop den Zugriff auf das Archiv über Widgets, Shortcuts, Siri und die Apple Watch.

Privatsphäre und Sicherheit

Zudem unterstreich der Entwickler seine Konzentration auf Privatsphäre und Sicherheit. Die Anwendung enthält keine Analysepakete und führt keinerlei Netzwerkanfragen durch. Die Nutzung von iCloud ist optional. Die Safari-Erweiterung liest keine Webseiteninhalte und erstellt alle Codes direkt auf dem Gerät, ohne mit externen Servern zu kommunizieren.

Die Universal-Anwendung lässt sich auf Mac, iPhone, iPad, Apple Watch und sogar dem Apple TV installieren.