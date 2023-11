Roborock Q8 Max+: Black-Friday-Tipp, wenn Wischen zweitrangig ist

Eventuell habt ihr bereits erwägt dieses Weihnachten zum Anlass zu nehmen, den ersten Saugroboter in der Wohnung eurer Eltern zu installieren? Oder sucht ihr im unüberschaubaren Dickicht namhafter Anbieter und unterschiedlicher Modellkategorien nach einer Saugroboter-Empfehlung, die nicht gleich einen Monatslohn für sich beansprucht, zuverlässig reinigt und über die beste derzeit am Markt erhältliche App-Steuerung verfügt?

Der Roborock Q8 Max+ mit begleitender Absaugstation ist unsere Empfehlung für den diesjährigen Black Friday.

Roborock Q8 Max+ – Saugen mit Basisstation

Der Roborock Q8 Max ist ein Roboter, der seinen vergleichsweise günstigen Preis trägt, weil sich der Anbieter hier für den Verzicht auf eine umfangreiche Nassreinigungsfunktion entschieden hat. ansonsten besitzt der Roborock Q8 Max+ so gut wie alle Merkmale der Top-Modelle.

Der Q8 ist zwar in der Lage, einen klassischen, feuchten Lappen hinter sich her zu ziehen, wer ausschließlich Fliesen, Kachelboden oder Hartholz in den eigenen vier Wänden verlegt hat und dieses auch feucht reinigen möchte, der schaut sich nach einem konkurrierenden Modell um. Für Teppiche, Laminat und Linoleum ist der Q8 Max jedoch perfekt geeignet.

Dies heißt allerdings nicht, dass der Q8 Max eine bis aufs Skelett abgespeckte, preiswerte Version wäre. Im Gegenteil, der Allrounder ist besser ausgestattet als der Q7 Max+, der äußerlich nahezu identisch aussieht, seinerseits aber auf die neuartige Hindernisumfahrung verzichtet, weniger Saugkraft besitzt und es nur auf eine Laufzeit von 180 statt 240 Minuten bringt.

Frickelfrei im Alltagseinsatz

Das klingt erst mal alles ganz abstrakt, ist jedoch, wenn man sich schon eine Weile mit Saugrobotern auseinandersetzt, durchaus von Relevanz. Die Hindernisumfahrung, die Roborock im Q8 Max verbaut hat, sorgt dafür, dass sich der Saugroboter auch in unaufgeräumten Haushalten einfach in die Spur schicken lässt. Im besten Fall wird vorher zwar kurz aufgeräumt und der Boden frei gemacht, dies ist aber keine zwingende Voraussetzung mehr. Der Roboter kann einfach losgeschickt werden und macht überall dort sauber, wo er durchpasst. Herumstehende Schuhe, Spielzeuge oder Ähnliches werden dabei einfach umfahren.

Sollte doch mal ein Kabel auf dem Boden liegen, dann sorgen die gegenläufigen Walzen dafür, dass dieses nicht zum Halteseil wird. Die von Roborock eingesetzten Vollgummi-Bürsten verheddern sich inzwischen so gut wie gar nicht mehr in Bändern, Schnürsenkeln, Kabeln oder Teppichfransen oder herumliegenden Bademantel-Gürteln.

Die Absaugstation führt zwar wieder klassische Staubsaugerbeutel ein, die 2,5 Liter fassenden Beutel sorgen im Alltag aber dafür, dass sich die Roboter automatisiert, zeitgesteuert oder aus der Ferne starten lassen, ohne dass dafür Sorge getragen werden muss, den Schmutzbehälter im Anschluss an die Reinigung noch mal manuell zu leeren. Die Beutel werden etwa alle zwei Monate getauscht. Die Größe des Staubtanks im Saugroboter selbst ist beim Kauf daher nicht mehr ausschlaggebend.

Relevanter, als man denkt: Der Q8 Max setzt selbstredend auf die offizielle Roborock-Anwendung und verfügt damit über eine zuverlässige Fernbedienung, die sehr gute Karten erstellt, die genaue Beeinflussung der gewünschten Reinigungsart gestattet, ein Widget mitbringt, Firmware-Aktualisierungen automatisch durchführt und zuverlässig auf Eingaben reagiert. Hier haben viele Anbieter noch deutlichen Nachholbedarf.

Wenn wischen zweitrangig ist

Der Q8 Max+ (das + symbolisiert, dass das Gerät mit Absaugstation geliefert wird) ist eine Empfehlung für Anwender, die einen guten Saugroboter mit langfristiger Herstellerunterstützung und Basisstation sowie Navigation suchen, aber keinen Wert auf eine umfangreiche Nassreinigung legen. Zwar besitzt das Gerät einen feuchten Lappen, der sich bei Bedarf anklicken und um das schnelle Durchwischen kümmern kann – grundsätzlich haben wir es beim Q8 Max jedoch mit einem klassischen Saugroboter zu tun.

Neben dem Preis sprechen die ultrakompakte Absaugstation, die klassenbeste Raumnavigation und die bewährte Roborock Technik für das Modell aus der neuen Q-Klasse, in der Roborock grundsätzlich auch eine begleitende Basisstation anbietet.

Mit den 499 Euro, die Geekbuying heute aufruft, kostet der Roborock Q8 Max+ rund 150 Euro weniger als der ebenfalls im Black-Friday-Angebot erhältliche Roborock Q-Revo.