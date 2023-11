Apple Watch: Schneller Zifferblatt-Wechsel kommt zurück

Apple hat seine Computeruhr mit der Ausgabe von watchOS 10 um eine Funktion beschnitten, für die zuvor eine eigene Geste reserviert worden war: Anwender, die sich in der Watch-Applikation auf dem iPhone mehrere Zifferblätter konfiguriert hatten, konnten mit einer einfachen Display-Berührung schnell zwischen diesen hin und her wechseln.

Von watchOS 10 entfernt

Dafür musste der Finger lediglich auf den ganz linken beziehungsweise ganz rechten Rand der Apple Watch aufgesetzt und dann nach rechts beziehungsweise nach links gewischt werden. Eine Funktion, die Apple auch im Benutzerhandbuch von watchOS 9 unter der Überschrift „Anderes Zifferblatt auswählen“ beschreibt. Hier heißt es: „Streiche von einem Rand zum anderen über das Zifferblatt, um andere Zifferblätter in deiner Sammlung anzuzeigen.“

Unter watchOS 10 ist die Wischgeste vom Rand nicht mehr verfügbar. Stattdessen werden Nutzer der Apple Watch nun dazu angehalten, ihren Finger zuerst etwas länger auf das aktuelle Zifferblatt zu legen, dieses so in den Bearbeiten-Modus zu versetzen und erst dann zwischen den konfigurierten Zifferblättern per Wischgesten zu wählen.

Warum Apple die Wischgeste über Bord geworfen hat, ist dabei unklar. Spekuliert wird, dass Cupertino so dem versehentlichen Wechsel des aktiven Zifferblatt entgegenwirken wollte.

Neue Option in watchOS 10.2

Nun sieht es so aus, als würde watchOS 10.2 den schnellen Zifferblatt-Wechsel wieder zurückbringen. Darauf lassen Code-Stellen in der dritten Beta von watchOS 10.2 schließen, die eine neue Einstelloption im Bereich Einstellungen > Uhr auf der Apple Watch vorbereiten.

Hier werden Anwender mit watchOS 10.2 wieder die Möglichkeit erhalten, den schnellen Zifferblattwechsel manuell zu aktivieren.