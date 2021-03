Geheimtipp: „Find“-App findet Wörter mit der Kamera

Command+F im echten Leben. Was lange Zeit unmöglich schien, realisiert die kostenfreie iPhone-Applikaton „Find“ auf leichten Füßen. Der nur 50 MB große Download findet ausgesuchte Wörter und selbst ganze Wortlisten (auch in langen) Texten, die vor die iPhone-Kamera gehalten werden.

Klingt erst mal merkwürdig, funktioniert aber überraschend gut. Startet die Find-App, gebt einen Suchbegriff in das Suchfeld am oberen Rand ein und richtet die Kamera auf das aufgeschlagene Buch oder die Tageszeitung in der das Suchwort aufgespürt werden soll. Hier markiert Find nun alle Vorkommnisse direkt auf dem Display und rahmt die gefundenen Wörter farbig ein.

Dies funktioniert erstaunlich schnell und erstaunlich präzise – allerdings um so besser, je kürzer die Worte sind.

Suche nach Wort-Listen möglich

Neben einfachen Ein-Wort-Eingaben über das Suchfeld lässt sich mit Find auch nach ganzen Wortlisten suchen. Diese können in der App, dem eigenen Bedarf auf den Leib geschneidert, angelegt, mit einer Wunschfarbe und einem Icon versehen werden. Hier können unter einen Titel beliebig viele Begriffe geschrieben werden, die alle in der zuvor gewählten Farbe angezeigt werden.

Die Einsatzmöglichkeiten für das kostenlose Werkzeug sind so vielfältig wie individuell. Grundsätzlich gilt: Wer häufiger mit großen Textmengen zu tun hat, die nach bestimmten Wörtern durchsucht werden müssen, hat mit Find jetzt den perfekten Helfer gefunden.

Die App spürt auch deutsche Wörter auf, ist deutlich schneller als der übliche Umweg über Scanner > Texterkennung > Volltextsuche und arbeitet lokal auf dem Gerät, ohne eure Kamera-Inhalte über eine Internetverbindung an fremde Server zu schicken.

Bonus: Die App ist auch in der Lage mit gespeicherten Fotos auf dem Kamera-Archiv zu arbeiten.

Auch wenn euch auf die Schnelle kein Einsatzzweck einfallen mag, empfehlen wir euch den Testlauf der Find-App wärmsten. Lasst euch beeindrucken.