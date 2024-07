Geheimtipp „feeeed“: iPhone-App baut euren eigenen News-Feed

Warum ihr immer wieder auf ifun.de vorbeischaut? Wir hoffen, um Tipps wie diesen mit ins Wochenende zu nehmen!

In einer Zeit, in der das Scrollen durch Feeds und Timelines immer mehr Platz in unserem Alltag einnimmt, hinterfragt die kostenfreie Universal-Anwendung „feeeed“ die Sinnhaftigkeit der oft algorithmisch ausgewählten Inhalte, die Anwendern, wenn überhaupt, meist nur eingeschränkte Einflussmöglichkeiten bieten.

Nur Inhalte, die euch auch interessieren

feeeed macht hier ein Gegenmodell auf und bietet Nutzern die Möglichkeit, ganz private Nachrichtenfeeds zu erstellen, die ausschließlich aus Inhalten bestehen, die euch auch wirklich interessieren. Dabei verzichtet die App auf Nutzerkonten, Registrierungen und Onlinedienste und arbeitet ausschließlich lokal auf dem Gerät.

Hier bietet feeeed eine Vielzahl von Feed-Komponenten, die ganz individuell ausgewählt, kombiniert und im eigenen Feed dargestellt werden können. Nutzer können nahezu jede Website abonnieren – RSS-Feeds, YouTube-Kanäle, Reddit-Foren oder auch E-Mail-Newsletter.

Die App ermöglicht es zudem, Inhalte aus verschiedenen sozialen Medien wie Reddit, YouTube, TikTok, Mastodon und Threads zu abonnieren. Zudem können Nutzer Feed-Inhalte erstellen, die beispielsweise das lokale Wetter, die im Laufe des Tages zurückgelegten Schritte oder auch Erinnerungen an vergangene Ereignisse aus der Fotobibliothek anzeigen. Auch Flashcards lassen sich in das private Feed integrieren und helfen so beim Lernen von Vokabeln und Co.

Fotos, Schritte, RSS-Feeds, neue Videos

Eine kuratierte Auswahl von vorgeschlagenen Nachrichten-Webseiten für verschiedene Themenbereiche steht ebenfalls zur Verfügung.

Eine der Hauptfunktionen der App ist der sogenannte “Super-fast Reader Mode”, der es ermöglicht, Artikel in einem fokussierten und anpassbaren Lesemodus zu betrachten. Darüber hinaus bietet “feeeed” eine Offline-Funktion, mit der Nutzer Artikel herunterladen und später ohne Internetverbindung lesen können.

feeeed lässt sich auf iPhone und iPad installieren (eine Mac-App befindet sich im Beta-Test), verzichtet auf Werbung und kommt gänzlich ohne In-App-Käufe und Abonnements aus.

Abgerundet wird das Angebot durch eine einfache, aber strikte Datenschutzpolitik: Es werden keine Daten auf externen Servern gespeichert.