Geheimtipp Charcoal: Schlichte Zeichen-App mit iPhone 12-Update

Erstmals vorgestellt haben wir euch die Zeichen-Applikation Charcoal zu ihrem Debüt im Januar. Seitdem wurde die für iPhone und iPad angebotene Anwendung des Entwickler Lars Augustin kontinuierlich weiterentwickelt und unter anderem um die Möglichkeit ergänzt, eigene Farbpaletten anlegen zu können.

Damit adressierte der Freeware-Download Anfang Herbst den größten Kritikpunkt der ansonsten weitgehend zufriedenen Anwender. So startete Charcoal mit einer eigenwilligen Farbauswahl in den Markt und bot initial ausschließlich Pastelltöne in seinen Farbpaletten an. Das Zeichnen mit sattem Ampelrot, Meerblau und Froschgrün war in den ersten Versionen schlicht nicht möglich.

Seit kurzen jedoch lassen sich nicht nur ganze Farbpaletten selbst zusammenstellen, diese werden über Apples iCloud-Dienst auch mit allen persönlichen Geräten abgeglichen. Zwei Monate nach dem Farb-Update hat Entwickler Augustin jetzt Optimierungen für das neue iPad Air und die Modelle der iPhone 12-Familie nachgelegt.

Kombinierte Werkzeug- und Farbauswahlleiste

Anwender können fortan zudem detaillierter beziehungsweise „tiefer“ in ihre Zeichnungen heineinzoomen, sich über eine zuverlässigere Sicherung freuen und mehrere Performance-Verbesserungen entgegen nehmen, die den Einsatz von Charcoal insgesamt flüssiger machen sollen.

Mit der App lassen sich neue Zeichnungen in drei Papier-Formaten anlegen, bei denen neben Bleistift, Marker, Ballpoint und Pinsel auch Lineal, Radiergummi und Cutter zum Einsatz kommen können. Charcoal exportiert eure Schöpfungen ins PNG-Format, besitzt eine kombinierte Werkzeug- und Farbauswahlleiste und ergänzt auf Reisen das Finger-Mal-Werkzeug Finger Painting für Kinder vortrefflich. Die Gratis-App ist nur 2MB klein, besitzt einen angepassten Dunkelmodus und sollte auf eurem Gerät nicht fehlen.