Apple-Bestellfristen: Teils reichen 3 Tage für Weihnachtsgeschenke

Mit den Weihnachtseinkäufen im Apple Store verbunden wollen wir auch nochmal auf die verlängerte Rückgabefrist für Bestellungen bei Apple in der Weihnachtszeit hinweisen. Für Produkte, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember von Apple ausgeliefert werden, gilt in diesem Jahr die verlängerte Rückgabefrist bis 8. Januar 2022. Die Rückgabe der bei Apple gekauften Artikel kann bis zu diesem Datum wahlweise online über den persönlichen Bestellstatus auf der Apple-Webseite eingeleitet oder vor Ort in einem der Apple-Ladengeschäfte abgewickelt werden.

Auf einen HomePod mini in den neuen Farben Orange, Gelb oder Blau gibt es dagegen vor Weihnachten keine Aussicht mehr. Ebenso zeigt sich die Set-Top-Box Apple TV 4K zur kurzfristigen Bestellung vergriffen, beide Produkte stehen allerdings noch in einzelnen Apple-Ladengeschäften zur Abholung bereit und lassen sich dort zur Abholung ebenfalls über die Apple-Webseite vorbestellen.

