Geheimtipp Book Player: Freie Hörbuch-App zum Selbstbefüllen

Der im mobilen App Store als iPhone-Anwendung mit Apple Watch-Erweiterung angebotene Book Player ist ein Open-Source-Projekt, das sich an Hörbuch-Freunde mit eigenem Bestand widmet. Also an all jene Nutzer, die Hörbücher gerne auf CD im Laden kaufen, in der Bücherei oder im Freundeskreis ausleihen.

Diese können die Applikation von Gianni Carlo nutzen, um ihre Hörbücher unterwegs zu konsumieren und bekommen damit eine Alternative zur Apple-App Bücher geboten, in der Apple die ehemals in iTunes verwalteten Hörbücher jetzt standardmäßig ablegt und die Verwaltung der eigenen Sammlung für viele Anwender so deutlich komplizierter beziehungsweise unübersichtlicher gemacht hat.

Buch-Import per iCloud oder AirDrop

Läuft die Book Player-Applikation auf dem iPhone, lässt diese sich per iCloud oder AirDrop mit Hörbüchern im M4B-, M4A- und MP3-Formt füttern, die von der Anwendung in einer Liste mit Fortschrittsanzeige des bereits gehörten Buch-Anteils dargestellt werden.

Hier lässt die Anwendung nun das Abspielen eines ausgewählten Hörbuchs zu und bietet dafür alle wichtigen Steuerelemente wie Kapitel-Marken, die Geschwindigkeitsregelung und die AirPlay-Ausgabe an. Per Tap auf das angezeigte Cover lässt sich vor und zurückspringen – wie groß die Intervalle dabei sein sollen, kann in den Wiedergabeeinstellungen festgelegt werden.

Schlafmodus, Bildschirmsperre, Reinholer

Ganz nett: Der Book Player kann bei Wiedergabe-Unterbrechungen von mehr als 10 Minuten automatisch 30 Sekunden zurückspulen, um euch wieder in die Geschichte reinzuholen.

Der nur 20 Megabyte kleine Book Player wird durch Spenden finanziert und schwatzt euch diese nicht mit dem Zurückhalten von Funktionen ab, sondern bietet diese schlicht (von neun bunten Designs, die so freigeschaltet werden abgesehen) optional und zusätzlich an.

Wer mit App, Schlafmodus, konfigurierbarer Bildschirmsperre, Lautstärke-Boost und iCloud-Import zufrieden ist, kann zwischen 3,49 Euro und 10,99 Euro in die Weiterentwicklung investieren, wird dazu aber nicht gezwungen.